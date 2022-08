Ferragosto: Notte di luci sul lago a Dervio

Dervio si prepara a vivere un Ferragosto intenso, dalle 10 del mattino sino alla mezzanotte. "Notte di luci sul lago" il titolo dell'iniziativa organizzata dal Comune, dalla Pro loco Dervio, dal Gruppo turismo, dal Gruppo Attività Produttive con Cib Events & Festival.

Coinvolto quasi tutto il paese, con una serie di eventi a ogni orario, come riassunto dalla mappa che alleghiamo in basso. Non mancheranno cibo di strada, piatti tradizionali, musica, mercatini e arte, sport e dj set. In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata al 16 agosto 2022.