Orario non disponibile

Quando Dal 12/07/2024 al 14/07/2024 Orario non disponibile

Fest in Val 2024 sta per tornare con un programma ricco di musica, buon cibo e tanta birra artigianale. L'evento si terrà presso il Centro Culturale "Fatebenefratelli" di Valmadrera da venerdì 12 a domenica 14 luglio, dalle 18:00 alle 24:00, con ingresso gratuito e un'area food sempre attiva per deliziare i palati dei visitatori.

Un programma musicale eclettico

Venerdì 12 luglio apriranno le danze i Backbay e gli Aso, promettendo una serata punk/rock all'insegna del divertimento puro. Con le loro performance energiche, queste band sapranno coinvolgere il pubblico fin dal primo momento.

Sabato 13 luglio sarà il turno di Dischi in Val, un progetto musicale che vuole portare "good vibes" in location uniche di Valmadrera. Dal verde delle montagne al blu del lago, ogni angolo della città diventerà un palcoscenico per DJ con stili diversi, creando un'atmosfera fresca e vibrante che spazierà dalla house al jazz, fino al funk.

Domenica 14 luglio si chiuderà in grande stile con La Maschera, la band napoletana fondata nel 2013 e guidata dal talentuoso Roberto Colella. Il loro mix di folk, pop, rock e world music, unito a testi profondi e riflessivi, regalerà al pubblico un'esperienza musicale indimenticabile.

Non solo musica: una festa di sapori

L'area food, aperta ogni sera dalle 18:00, offrirà una selezione di delizie a cura di Sala al Bar, accompagnate dalla rinomata birra artigianale Dulac. Un'occasione perfetta per gustare le migliori proposte dello street food locale, tra cui spiccano specialità che soddisferanno anche i palati più esigenti.

Il Centro Culturale "Fatebenefratelli" di Valmadrera, situato in via Fatebenefratelli, 6, è la cornice ideale per questo evento.

Un evento organizzato con passione

"Fest in Val 2024" è organizzato da UGT Valmadrera, in collaborazione con il Gruppo Scout CNGEI

Valmadrera, la Consulta Giovanile di Valmadrera e il Comune di Valmadrera. Questa sinergia tra diverserealtà locali assicura un evento curato nei minimi dettagli, pensato per offrire il massimo del divertimento a tutti i partecipanti.

Musica, cibo e divertimento vi aspettano a Valmadrera per un weekend indimenticabile!

Maggiori informazioni sui canali social: