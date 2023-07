Ritorna l’atteso appuntamento con Fest in Val OFF, che quest’anno si terrà sabato 22 e domenica 23 luglio nel cortile del Centro Culturale Fatebenefratelli di Valmadrera, in via Fatebenefratelli, 6. La rassegna, organizzata da UGT Valmadrera in collaborazione con il gruppo Scout CNGEI di Valmadrera e il Comune di Valmadrera, offrirà alla cittadinanza due serate di musica, divertimento e impegno civile.

Sabato 22 aprirà il Festival il collettivo artistico DescargaLab con lo spettacolo “Il Sud che (R)Esiste” che, a partire dalle canzoni di Pino Daniele, racconta la lotta di chi non si arrende alle mafie. Domenica 23 si continua con Stefano “Cisco” Bellotti, figura di spicco dei Modena City Ramblers, che dopo una lunga stagione in giro per l'Italia con Bandabardò torna con un concerto tra folk, voglia di ballare e impegno civile. I concerti avranno inizio alle 21.00. Per entrambe le serate sarà attiva dalle ore 18.30 l’area food e beverage con birre artigianali.

L’ingresso è gratuito. In caso di pioggia, l'evento si terrà nell'auditorium del Centro Culturale.