Festa delle api con tappa in Valsassina

Come per il 2020, anche quest'anno la "Festa delle Api" sarà ?in volo. Infatti, viste le disposizioni sanitarie di contrasto al Coronavirus, i promotori dell'iniziativa hanno preferito non organizzare un'unica grande manifestazione, ma 9 eventi diffusi allestiti presso gli apicoltori e le aziende agricole del territorio. La Festa delle api farà tappa in particolare nei seguenti comuni: Erba, Como, Albese con Cassano, Capiago Intimiano, Besana Brianza, Lasnigo e Pasturo. La tappa in quest'ultimo comune - in Valsassina, provincia di Lecco - è in programma presso l'azienda agricola "Il Fiore" in località Baiedo dalle ore 9 alle 17 di domenica 26 settembre.

La "Festa delle Api ? in volo" è organizzata dal Circolo Ambiente "Ilaria Alpi", in collaborazione con il Gruppo Apicoltori Alta Brianza. "Gli eventi - spiegano i promotori - si terranno domenica 26 settembre e prevedono momenti di approfondimento e di divertimento per adulti e bambini: visite agli alveari, degustazioni e vendita di mieli, mercato dei prodotti bio e molto altro ancora".

Nel programma allegato si può vedere il programma dettagliato di ogni evento e i recapiti per la prenotazione. Ogni evento sarà organizzato, a cura dei singoli produttori, nel rispetto delle norme sanitarie anti Covid-19. Altre informazioni e aggiornamenti si possono trovare sul sito www.festadelleapi.it

"Anche per quest'anno abbiamo preferito rinunciare alla manifestazione concentrata in un unico sito, per evitare grandi assembramenti - Dichiarano i responsabili del Circolo ambiente Ilaria Alpi - Pertanto, in collaborazione con gli apicoltori e i produttori agricoli, abbiamo pensato di riproporre più eventi diffusi, a numero chiuso e con obbligo di prenotazione. L'obiettivo in ogni caso è quello di far conoscere il meraviglioso mondo delle api, insetti indispensabili per l'impollinazione ma, purtroppo, minacciati dall'inquinamento, dalla cementificazione e dall'uso di pesticidi. Tutte le aziende che partecipano applicano il metodo biologico per le loro produzioni, ovvero non utilizzano fertilizzanti chimici e pesticidi. Un'agricoltura sostenibile, che rispetta l'ambiente e le api".