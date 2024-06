Festa del lago e show pirotecnico, i limiti alla circolazione e i divieti

Domenica 30 giugno a Lecco si terrà la tradizionale "Festa del lago e della montagna", che si concluderà con lo spettacolo pirotecnico sul lago. L'evento è promosso da Ltm con il contributo del Comune di Lecco. Per consentire lo svolgimento in sicurezza della festa, domenica 30 giugno in Lungolario Isonzo e largo Europa saranno istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati dalle ore 18 alle 24 e il divieto di transito dalle 20 alle 24. Attenzione dunque a viabilità e parcheggi.

Dalle 20 alle 24 vietato l'asporto di bevande e alimenti in contenitori di vetro o metallo

Inoltre, dalle 20 alle 24 sarà in vigore il divieto di vendita per asporto di bevande e alimenti in contenitori di vetro o di metallo da parte dei pubblici esercizi, dei locali di pubblico spettacolo, di esercizi commerciali, attività artigianali e distributori automatici e il divieto di detenzione di contenitori di vetro o di metallo in via Raffaello, via Cantù, via Nullo, Lungolario Isonzo, Riva Martiri delle Foibe, largo Europa, vicolo della Torre, via Sauro, via Cornelio, via Tommaso Grossi, piazza Affari, piazza Garibaldi, piazza XX Settembre, piazza Cermenati, piazza Mazzini.

E poi ancora vicolo Torchio, vicolo Granai, piazza Manzoni, viale Dante, via Carlo Cattaneo, via Montello, via Roma, via Cairoli, via Cavour, via Mascari, via Airoldi, via del Pozzo, via Anghileri, piazza Santa Marta, via Bovara, via San Nicolò, vicolo Aronne Cima, via Parini, via Pietro Nava, via Nino Bixio, via Malpensata, via Sirtori, via Torre Tarelli, Lungolario Cesare Battisti, piazza Stoppani, Lungolario Cadorna, Lungolario Piave, Lungolario 4 novembre.