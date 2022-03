Prezzo non disponibile

Serata speciale al Planetario di Lecco per celebrare la Festa della donna. Appuntamento a martedì 8 marzo alle ore 21, con una conferenza affidata a Stefano Covino, apprezzatissimo conferenziere, astronomo dell'Osservatorio di Merate nonché presidente dell'Associazione La Semina di Merate.

Covino proporrà un evento dedicato alla scienza al femminile e all'importante ruolo avuto nelle scoperte legate al cosmo. Titolo "Le grandi donne dell'astronomia".

Il biglietto di ingresso per le socie è gratuito. Ridotto per tutte le altre donne e per i soci.