Festa della Madonna del Carmine a Casargo

In Valsassina il mese di luglio è anche il momento delle feste patronali: lunghe serate estive per tirar tardi in compagnia ma anche per rinnovare tradizioni religiose e popolari.

Tra le Sante Patrone di luglio questo fine settimana è il turno di Casargo che celebrerà la Madonna del Carmine, pronta quindi la classica tre giorni di appuntamenti tra momenti di fede e di socialità.

Si inizia venerdì sera con la Santa Messa in Parrocchia accompagnata dalla locale Corale. Sabato la serata clou con la cena targata Pro loco a base di pizzoccheri e altri piatti tipici e a seguire serata danzante e musica con la I^ Orchestra Bagnasco. Domenica Santa Messa solenne e nel pomeriggio sfilata per le vie del paese con gli sbandieratori della "Torre" di Primaluna. In serata dopo la processione gran finale con il tradizionale spettacolo pirotecnico.

Come da tradizione i volontari della Pro loco sono già al lavoro da una settimana per garantire un fine settimana ricco di eventi per i residenti e i tanti turisti che hanno scelto l'Alta Valsassina come meta.