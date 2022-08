Prezzo non disponibile

Festa della Madonna della Neve a Vendrogno insieme alla Parrocchia San Lorenzo Martire, gli Amici della Madonnina, la Pro Vendrogno, il Comune di Bellano.

Il programma

L'appuntamento è per il 5 agosto, ma gli eventi cominceranno già giovedì 4 agosto: alle ore 18 al Museo del Latte inaugurazione della mostra "Una valigia per ognuno", dalle 19 in zona manifestazioni cena con prodotti tipici e serata musicale. Dalle ore 20 rosario, santa messa e processione.

Venerdì 5 agosto alle 9.30 visita guidata "I cammini", con partenza dalla chiesa della Madonna della Neve. Dalle 10.30 messa e a seguire canestri con deposizione targa aiuola dedicata a Daniela Artusi, oltre a pranzo comunitario. Alle 14.30 caccia al tesoro al Museo del Latte. Alle 20 inaugurazione del nuovo campo da calcio dedicato a don Eugenio Vergottini, con partita inaugurale e rinfresco.