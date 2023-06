Festa della Repubblica 2023

Venerdì 2 giugno ricorre l'anniversario della Repubblica italiana, che compie 77 anni. La data è quella in cui, nel 1946 (in realtà fra 2 e 3 giugno), quasi 25 milioni di italiani (89% degli aventi diritto) si recarono alle urne per votare il referendum sulla forma istituzionale da dare allo Stato. Nacque così la Repubblica italiana e furono eletti i membri dell'Assemblea costituente che avrebbe poi redatto il testo della Costituzione entrata in vigore il 1° gennaio 1948.

L’'altissima affluenza fu assicurata anche dalla partecipazione delle donne, chiamate per la prima volta al voto in Italia (inoltre, 21 di loro furono elette all'Assemblea costituente).

Le celebrazioni a Lecco

Il 2 giugno il Comune di Lecco celebra la Festa della Repubblica con una cerimonia aperta al pubblico, alla presenza del prefetto Sergio Pomponio, del sindaco di Lecco Mauro Gattinoni e della presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann.

Programma

Ore 9.30 - Lungolario Isonzo: cerimonia dell'Alzabandiera

Ore 10 - Piazza Garibaldi, cerimonia istituzionale:

lettura del messaggio del Presidente della Repubblica;

conferimento onorificenze "Al Merito della Repubblica Italiana";

consegna stemma e gonfalone al Comune di Bellano.

Interventi del Corpo Musicale A. Manzoni di Lecco, componente della Consulta Musicale, diretto dal Maestro D. Spreafico.

Ore 17 - Ammainabandiera

Ore 21 - Piazza Garibaldi, concerto della Repubblica eseguito dalla Filarmonica G. Verdi e offerto da Lecchese Turismo Manifestazioni.

In caso di maltempo la cerimonia e il concerto si terranno in sala don Ticozzi in via Ongania, 4 Lecco, mentre il concerto sarà presso l'Auditorium della Camera di Commercio in via Tonale 28/30).