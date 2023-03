Festa di primavera

Una domenica insieme per festeggiare l'arrivo della primavera nella meravigliosa cornice di Cascina Rapello.

Dopo il pranzo a base di ingredienti naturali e selvatici a km 0 (zero davvero) un pifferaio magico ci guiderà nel bosco alla scoperta di case sugli alberi e animali giganteschi fatti di legno, foglie e altri materiali. Non mancheranno gli incontri con le nostre amiche asinelle, i musicisti e le melodie da diverse tradizioni e culture. Concluderemo con una semina propiziatoria in cui metteremo le mani nella terra e un rito di ringraziamento per accogliere la primavera.

Per finire merenda e musica folk dal vivo per tutti/e.

Per la partecipazione al pomeriggio è gradita una libera donazione a sostegno della campagna di raccolta fondi Vivi e sostieni Cascina Rapello.

Info e prenotazioni entro il 23 marzo o fino a esaurimento posti:

388 1996072 – cascinarapello@liberisogni.org.