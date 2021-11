La festa di San Nicolò torna a farsi sentire a Lecco. Per celebrare il Santo Patrono della Città, il Comune di Lecco, in collaborazione con la Comunità Pastorale Madonna del Rosario di Lecco e con il cinema-teatro Nuovo Aquilone, promuove un programma di quattro giorni che inizierà venerdì 3 dicembre e si concluderà lunedì 6 dicembre, giornata di San Nicolò.

Venerdì 3 dicembre si partirà con l’Inaugurazione della pista di pattinaggio di piazza Garibaldi alle 16, cui seguirà l’accensione dell’albero di Natale; alle 16.30 ci si sposterà nella zona della piattaforma galleggiante sul lungolago per l’inaugurazione e la benedizione del presepe sul lago. Ultimo appuntamento alle 17 con l’inaugurazione (per stampa e Istituzioni) della mostra “60 anni fa... noi siamo andati lì e siamo saliti su” - Mount McKinley, Alaska 1961 - Spedizione Città di Lecco a Palazzo delle Paure; la mostra sarà poi visitabile dal martedì alla domenica negli orari di apertura dell’Osservatorio Alpinistico Lecchese.

Sabato 4 dicembre, ore 17.30, presso il Cinema Nuovo Aquilone di via Parini 16, spazio alla settima arte con la proiezione del film lungometraggio “Lupo Bianco”, storia di un filantropo lecchese. L’ingresso sarà consentito secondo le norme vigenti e fino a esaurimento posti.

Domenica 5 dicembre sarà la giornata del conferimento delle Civiche Benemerenze - San Nicolò d’Oro ai tre benemeriti del 2021: Annamaria Formigoni, Giuliano Maresi e Mario Romano Negri. Fino a esaurimento. L’evento, che si terrà in Sala don Ticozzi (via Ongania 4) alle 11, sarà accompagnato dall’intervento musicale a cura dell’ensemble della Scuola Civica di Musica Lecco; la cittadinanza è invitata a partecipare (ingresso secondo le norme vigenti e fino a esaurimento posti). Nel pomeriggio, alle 16, seguirà l’inaugurazione (per stampa e Istituzioni) della grande mostra “Capolavoro per Lecco - Storie salvate” a Palazzo delle Paure; la mostra sarà poi visitabile da lunedì 6 dicembre negli orari di apertura di Palazzo delle Paure.

Lunedì 6 dicembre si celebrerà il Santo Patrono con la Santa Messa solenne delle 18.30 in onore di San Nicolò in Basilica e, al termine, la distribuzione delle mele di San Nicolò. Le celebrazioni si concluderanno sempre in Basilica di San Nicolò alle 21, con lo spettacolo teatrale “L’amore viene dopo” per la regia di Matteo Riva (con Marta Zito e Matteo Bonanni, Greta Redaelli all’arpa, voce solista di Silvia Pugliatti).

Tutte le iniziative aperte al pubblico sono da intendersi a ingresso libero e, nei casi previsti dalle vigenti normative, previa presentazione del green pass.