Dal 26/06/2022 al 26/06/2022

I fuochi e non solo. Presentato il programma della Festa del Lago e della Montagna 2022, di scena domenica 26 giugno, che finalmente può riproporre il tradizionale e atteso spettacolo pirotecnico sul lago. Al momento sono intervenuti il vicesindaco, assessore alla Cultura del Comune di Lecco Simona Piazza e il presidente di LTM Giuseppe Fusi.

“Ritorna la Festa del Lago e della Montagna, un'occasione per cittadini e turisti di trascorrere una giornata in città ricca di eventi culturali e ricreativi tra le sponde del lago e la splendida cornice delle nostre montagne - ha sottolineato il vicesindaco di Lecco Simona Piazza -. Alla consueta benedizione del lago e alla regata delle lucie seguirà quest’anno l'attesissimo spettacolo pirotecnico, con i fuochi d’artificio a specchiarsi sul golfo di Lecco, per un momento di magia e un augurio di buona estate alla nostra città”.

“Finalmente torniamo a incontrarci e a festeggiare appieno questa sentita ricorrenza, dopo due anni di limitazioni causate della pandemia - ha proseguito il presidente di LTM Giuseppe Fusi - LTM e i suoi volontari, che ringrazio, si sono impegnati per realizzare la festa nel migliore dei modi, festa che culminerà, come da tradizione, nei tanto attesi fuochi d’artificio, fiore all’occhiello della manifestazione. Auguriamo sentitamente una buona festa del lago e della Montagna a tutti”.

La festa, per i più piccoli, sarà inaugurata già dal mattino, grazie ai giochi gonfiabili che saranno allestiti a partire dalle 10:30 al monumento ai Caduti di Lungolario Isonzo, mentre alle 17:45 partirà la suggestiva processione delle lucie, che culminerà alle 18 nei pressi della statua di San Nicolò con la benedizione del lago a cura del Prevosto di Lecco monsignor Davide Milani.

Alle 18:15 in piazza Garibaldi si terrà il concerto della banda Manzoni di Lecco, mentre alle 20:30 prenderà avvio sul lungolago la regata delle lucie promossa dal Gruppo manzoniano Lucie per il Trofeo Arnaldo Mondonico. Alle 21:15 spazio agli sbandieratori del Gruppo Sbandieratori e Musici della ''Torre'' di Primaluna che si esibiranno sul lungolago, mentre alle 22:30 avrà inizio lo spettacolo pirotecnico, che chiuderà la Festa del Lago e della Montagna 2022.