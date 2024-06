Domenica 30 giugno tornerà la Festa del Lago e della Montagna di Lecco. “È il modo per sancire l’inizio dell’estate lecchese - ricorda Simona Piazza, vicesindaco e assessore alla cultura del Comune di Lecco -, con tante iniziative promosse dall’amministrazione e non solo, vista la presenza di varie realtà culturali del territorio. I fuochi sono il simbolo di questo richiamo e quella sera le sponde del lago si riempiono di tante persone. Una grande festa per tutti che vuole valorizzare le nostre tradizioni”.

L’estate sta per partire, forse anche meteorologicamente: “La presentazione degli eventi avverrà a breve, ma è già disponibile la programmazione di Biblioteca e Musei d’Estate che hanno preparato i vari eventi; inoltre ci saranno i festival sul Jazz e Lake Arena - la piattaforma galleggiante già vista lo scorso anno - con un programma più lungo. Dialogheremo sul tema della salute mentale e della disabilità, oltre a proporre una ricca programmazione con le realtà del territorio”.

A fianco a lei Giuseppe Fusi, presidente di LTM, che si concentrato sugli “aspetti organizzativi della Festa del lago” per la quale “l’incognita continua a essere quella del meteo”. In caso di maltempo, infatti, la benedizione del lago e lo spettacolo piritecnico andranno in scena durante la sera di lunedì 1° luglio.