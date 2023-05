Eccoci giunti anche quest’anno a quella che ormai è diventata la tradizionale “Festa popolare” dell’Oratorio San Luigi. Una festa per stare insieme, per aggregare grandi e piccini, famiglie e ragazzi, per trascorrere qualche ora in allegria e, soprattutto, per contribuire a riaccendere il "cuore di Lecco".

È questo lo scopo al quale guardano gli organizzatori della Festa popolare che, dall’8 all’11 giugno, metterà in moto l'oratorio san Luigi della parrocchia di San Nicolò in centro a Lecco.

Concerti, giochi e divertimento; tornei di calcio, pallavolo e burraco; gonfiabili e cucina sempre aperta; testimonianza in musica e preghiera con ragazzi, giovani, famiglie.

La festa rientra nel progetto di “Generazione in piazza”, promosso dalla Parrocchia San Nicolò di Lecco che si è aggiudicata il bando “Emblematici Maggiori” di Fondazione Cariplo con “Una piazza di comunità per saldare culture, esperienze, pratiche e generazioni”.

La festa popolare vuole essere davvero un davvero momento popolare. Di quelli in cui si canta insieme, si gioca insieme, si mangia insieme e si prega insieme. Insieme, faccia a faccia, sedendosi tutti allo stesso tavolo mentre c’è chi gioca a pallone e qualcuno altro in sottofondo suona la chitarra, per poi sentire il rintocco delle campane.

Ci piacerebbe che in tanti ci ritrovassimo per mostrare che davvero l’Oratorio è un luogo dove bambini e famiglie, giovani e anziani possono stare insieme, con semplicità e attenzione all’altro; un luogo dove le culture si incrociano e in cui possa emergere la bellezza della diversità e del prendersi cura gli uni degli altri, lasciando che le esigenze dell’altro diventino un po’ anche le proprie. Come ci insegna il Vangelo!

Di seguito la locandina con tutti gli eventi, i tornei e gli appuntamenti di queste giornate.