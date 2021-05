Festa della Repubblica: il programma e i premiati

Sarà una manifestazione sobria e densa di contenuti quella che celebrerà il 75° compleanno della nostra Repubblica, alla presenza di poche Autorità in rappresentanza delle istituzioni statali, regionali, provinciali e comunali e dell’Autorità sanitaria.

La cerimonia prenderà avvio in Lungo Lario Isonzo alle ore 10:00: la grande Bandiera Tricolore, consegnata per l’Alzabandiera ad un picchetto interforze, con il triplice squillo di tromba e l’esecuzione dell’Inno Nazionale, sventolerà come segno di festa e di unità nazionale per tutti, per essere poi ammainata nel pomeriggio.

Alle 10:30 presso la Sala Conferenze del Palazzo delle Paure verranno consegnati undici diplomi di Onorificenza dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”:

BATTAGLIA MARCELLA Cavaliere Lecco

CARIBONI MARCO Commendatore Mandello

CANCELLI PAOLO Cavaliere Roma

CECCHIN P. STEFANO Ufficiale Roma

DISETTI GIUSEPPE Cavaliere Valgreghentino

GIANNINI GIOVANNI Cavaliere Bosisio Parini

MAGNI CARLA Cavaliere Osnago

MOTOLESE LAURA Cavaliere Lecco

RUINI GIORGIO Cavaliere Viganò

SECCHI ORAZIO Cavaliere Lecco

ZAGANELLA ANSANO Cavaliere Lecco

D’iniziativa del Prefetto saranno, inoltre, consegnate cinque targhe per meriti speciali:

All’ASST di Lecco

Per l’impegno profuso e la totale dedizione in occasione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19

Per l’impegno profuso e la totale dedizione in occasione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 All’ATS Brianza

Per l’impegno profuso e la totale dedizione in occasione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19

Per l’impegno profuso e la totale dedizione in occasione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 Alla Presidente della Fondazione Comunitaria del Lecchese, Maria Grazia Nasazzi,

Per la perseverante attività filantropica svolta sul territorio, in particolare durante l’emergenza pandemica e a tutela delle fasce più deboli

Per la perseverante attività filantropica svolta sul territorio, in particolare durante l’emergenza pandemica e a tutela delle fasce più deboli A Roberto e Cristiano Crippa della Technoprobe

Per aver messo a disposizione della comunità, nella campagna vaccinale, la loro azienda Technoprobe di Cernusco Lombardone.

Per aver messo a disposizione della comunità, nella campagna vaccinale, la loro azienda Technoprobe di Cernusco Lombardone. A Paolo Cereda, alla memoria Voce Libera di un territorio con una forte identità comunitaria.

Si comunica, inoltre, che con decreto del Presidente della Repubblica, sono state concesse quarantuno medaglie d’onore alla memoria di cittadini della provincia di Lecco, militari e civili, deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra.

Le ventidue medaglie alla memoria dei cittadini di Pagnona saranno consegnate durante un’apposita cerimonia in programma in quel Comune in data 4 giugno. Le ulteriori diciannove medaglie saranno consegnate in occasione di cerimonie in corso di programmazione.

Comune di PAGNONA

Brumana Martino Giuseppe nato a Pagnona classe 1918

Buttera Adriano nato a Pagnona classe 1916

Buttera Oreste nato a Pagnona classe 1916

Buttera Remo nato a Pagnona classe 1917

Cendali Giuseppe nato a Pagnona classe 1922

Colombo Attilio nato a Pagnona classe 1913

Losma Andrea nato a Pagnona classe 1921

Losma Giuseppe Nazaro nato a Pagnona classe 1908

Scuri Modesto nato a Pagnona classe 1914

Taddeo Clemente nato a Pagnona classe 1923

Tagliaferri Aldo Felice nato a Pagnona classe 1898

Tagliaferri Andrea nato a Pagnona classe 1920

Tagliaferri Antonio nato a Pagnona classe 1913

Tagliaferri Battista Bortolo nato a Pagnona classe 1912

Tagliaferri Cesare nato a Pagnona classe 1912

Tagliaferri Cirillo nato a Pagnona classe 1919

Tagliaferri Elio nato a Pagnona classe 1021

Tagliaferri Francesco nato a Pagnona classe 1927

Tagliaferri Genesio nato a Pagnona classe 1911

Tagliaferri Giovanni nato a Pagnona classe 1923

Tagliaferri Natale nato a Pagnona classe 1909

Tagliaferri Olimpio nato a Pagnona classe 1922

Comune di ANNONE BRIANZA

Doscio Tranquillo nato a Valmadrera classe 1920

Comune di BARZIO

Doniselli Mario nato a Ballabio classe 1914

Comune di BELLANO

Orio Giulio nato a Vendrogno classe 1923

Comune di CIVATE

Rusconi Giuseppe nato a Valmadrera classe1921

Comune di CORTENOVA

Selva Andrea nato a Cortenova classe 1917

Comune di CRANDOLA VALSASSINA

Ruffoni Giuseppe nato a Crandola classe 1921

Comune di INTROBIO

Balassi Antonio Isidoro Carlo nato a Taceno classe 1912

Baruffaldi Natale nato a Primaluna classe 1923

Comune di LECCO

Rosa Giacomo nato a Calolziocorte classe 1921

Comune di MERATE

Bonfanti Romano nato a Mondonico classe 1923

Comune di MOLTENO

Vetrini Aldo Giovanni nato a Papozze classe 1913

Comune di OLGINATE

Bonacina Luigi nato a Lecco classe 1923

Comune di PRIMALUNA

Maroni Pietro nato a Primaluna classe 1923

Comune di ROBBIATE

Comi Lino nato a Perego classe 1924

Comune di TACENO

Buzzoni Giovanni nato a Introbio classe 1923

Comune di VALMADRERA

Biffi Giuseppe nato a Torre de Busi classe 1924

Tentori Pietro nato a Valmadrera classe 1914

Rusconi Cesare nato a Valmadrera classe 1924

Comune di VERCURAGO

Scardova Guerrino nato a Guastalla classe 1915

Alle ore 18:00, a Lecco, in Piazza Garibaldi, si assisterà al “Concerto della Repubblica” gentilmente offerto da Lecco Turismo Manifestazioni (in caso di mal tempo in Sala don Ticozzi in via Ongania, sempre a Lecco).

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...