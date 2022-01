Festa di Sant'Antonio 2022 d'asporto

La Festa di Sant'Antonio resiste alla pandemia: trippa, cassöla, polenta oncia e i tipici involtini diventano d'asporto.

La tradizionale kermesse organizzata dalla Parrocchia di Sant'Antonio con la collaborazione del Gruppo sostenitore della Scuola d'infanzia di Crebbio e il patrocinio del Comune di Mandello si svolgerà nel weekend dal 21 al 23 gennaio: impossibilitati a farla svolgere in presenza, gli organizzatori allestiranno un servizio d'asporto per chi non vuole perdersi le classiche delizie enogastronomiche (non mancheranno infatti vini e l'amaro di Crebbio, oltre alla meascia). Prevista anche la possibilità di consegna a domicilio. Il programma prevede comunque messa, concerto e incanto dei canestri con le disposizioni anti-covid.

Il programma della tre giorni

Venerdì 21 gennaio 2022

ore 18-22.30 polenta oncia d'asporto

Sabato 22 gennaio 2022

ore 17 Santa messa

ore 18 Concerto musicale

ore 18-22.30 polenta oncia d'asporto

Domenica 23 gennaio

ore 10.30 Santa messa solenne

ore 11-13.30 polenta oncia d'asporto

ore 14.30 Vespri e a seguire incanto dei canestri

Per ordinare è necessaria la prenotazione telefonando al 379 1505580 a partire dall'11 gennaio dalle 14 alle 21.