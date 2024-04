Con questo primo evento vogliamo tentare di riportare il Viale dove merita di stare… Tornare a essere il più bel rione di Lecco, dove noi eravamo fieri ed entusiasti di vivere.

Chiaramente non sarà una singola festa a far dimenticare il passato, ma noi ci proveremo in tutti i modi e poi se nessuno ci prova… Nessuno inizierà a riportarlo in alto.

Molte sorprese vi aspettano alla Festa del Viale e i nostri truck food, che saranno aperti per tutto il giorno, sapranno esaudire ogni vostro sfizio culinario.

All’interno della Festa del Viale troverete anche un area culturale con foto d’epoca perché, oltre al divertimento, ci teniamo molto a farvi ricordare e conoscere come era il nostro rione e com'è cambiato e sviluppato negli anni. E, per farvi divertire, ogni sera le nostre band saranno calde e trepidanti per farvi ballare e scatenare a suon di rock.

Il programma

Venerdì 10 maggio

Musica live con i nostri amici dei The Fourmidables, rock 'n' roll Anni '50 e '60.

Sabato 11 maggio

Musica live con i Freaky Jam con le loro cover rock

Domenica 12 maggio

Musica e balli country con i 700 metri sopra il cielo

Una comoda area tavoli per gustare le proposte dei nostri truck e assistere ai nostri spettacoli in tutta comodità.

Area giochi attrezzata con gonfiabili per far divertire i più piccoli.

Apertura manifestazione alle 18 di venerdì 10.