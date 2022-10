Il Lario come casa della mountain bike: nasce Lake Como Bike Fest

Sarà il presidente del Consiglio Regionale, Alessandro Fermi, ad inaugurare la prima edizione della Festa della Bicicletta sul lago di Como. “Un evento che ha un duplice significato e guarda lontano – spiega lo stesso Fermi – perché valorizza un grande lavoro fatto sul lago di Como da parte delle istituzioni locali e pone al centro del dibattito pubblico un nuovo modello di turismo basato sulla valorizzazione del patrimonio culturale e naturale” -. “Lake Como Bike Fest” è il titolo dal sapore internazionale della manifestazione. L’intera iniziativa è promossa nell’ambito del progetto “Pedala… sei sul lago di Como” finanziato dal bando di Regione “Ogni giorno in Lombardia” e realizzato da Camera di Commercio Como-Lecco con il supporto operativo di Lariofiere e la collaborazione della Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio. Sede delle esposizioni e degli eventi è lo storico Palazzo Gallio, casa della Comunità Montana. “I Comuni associati alla comunità montana – spiega il presidente Mauro Robba – negli ultimi anni hanno investito oltre 4 milioni e mezzo di euro per riqualificare i percorsi ciclabili dalla riva alla montagna. È una strategia che sta accumunando altre aree del territorio e su cui vale la pena cercare di fare sinergia perché proprio le due ruote sono un grande valore aggiunto per il rilancio del territorio”.

Sul Lario con Bmt Valsassina

Da Dongo a Gravedona sfileranno una quindicina di ciclo-appassionati per dare corpo al primo Concorso d’Eleganza per velocipedi Alto Lario lago di Como. È un evento storico che porterà in riva al lago velocipedi dalla fine 1800 fino agli anni 1930. Parteciperanno collezionisti abbigliati con abiti coevi al proprio mezzo e provenienti da più parti d’Italia con pezzi originali perfettamente conservati. Sono tutti pezzi unici perfettamente pedalabili. Verranno esposti in piazza Perruchetti a Dongo sabato mattina alle ore 10 poi verso le 11,00 pedalata/ passeggiata fino a palazzo Gallio a Gravedona ed Uniti tramite ciclabile con visita ai vari monumenti. Dal primo pomeriggio a palazzo Gallio ci sarà l’esposizione dei velocipedi e le premiazioni dei partecipanti. Il pubblico potrà partecipare alla sfilata scortando le antiche biciclette a bordo dei propri mezzi a pedali. Fin dalla mattina i collezionisti lasceranno 8 pezzi nel giardino di Palazzo Gallio. Si tratta di collezioni private di fine Ottocento datate fino al 1930. Tra queste anche una Grand-bi, l'iconica bicicletta con la grande ruota anteriore.

Alle 15 nella piazza Paracchini di Dongo la bicicletta sarà ancora protagonista grazie al BIKE - TRIALS SHOW, una esibizione tra ostacoli da superare ed acrobazie a cura degli atleti dell’associazione Bmt Valsassina, saranno in sella anche alcuni campioni nazionali di categoria.

A Palazzo Gallio

Grazie alla collaborazione tra la Camera di Commercio di Como-Lecco, la Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio in due sale di palazzo Gallio sarà allestita l’esposizione speciale del Museo del Ciclismo Madonna del Ghisallo per celebrare il mito di Fausto Coppi, con cimeli storici delle grandi imprese ciclistiche, storie e leggende dei campioni del passato. E’ prevista anche la proiezione a ciclo continuo di filmati inediti dell'archivio digitale del Museo del Ghisallo- Acdb con Musiche originali di Rossella Spinosa (Progetto PIC “Cinema, Ciclismo, Turismo al Museo del Ghisallo”)

Tredici sono gli espositori del territorio in mostra a palazzo. Rappresentano l’eccellenza dell’artigianato locale e metteranno in vista ben 15 modelli di Mountain bike, E-Bike e Gravel di nuova concezione, da Vent a Hersh, con le specifiche tecniche di ogni pezzo, per esperienze ad uso amatoriale fino a bike ad uso professionale per gare on e off road. Da parte del pubblico ci sarà anche la possibilità di testare alcuni modelli. Ma l’eccellenza locale sarà rappresentata anche dall'Alto Lago da una esposizione speciale della Salice Occhiali, con la linea sportiva dedicata allo sport su due ruote. Ogni prodotto sarà abbinato ad una specifica categoria e disciplina, per avere la miglior performance durante l'attività sportiva.

Ad esporre al pubblico anche le istituzioni del territorio che presenteranno la propria offerta turistica ed esperienziale sul Lago di Como, per scoprire il Lario sulle due ruote. Un territorio sempre più legato alle due ruote tanto che in mattina si terrà il work shop sugli stati generali del cicloturismo organizzato dalla Camera di Commercio. Ad aprire i lavori il presidente del Consiglio Regionale, Alessandro Fermi. Gli onori di casa li farà il presidente della Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio, Mauro Robba. Conduce il workshop Giuseppe Rasella, delegato della giunta camerale per turismo e cultura. Scopo è conoscere i progetti di ciclo-turismo sui singoli comprensori e costruire una ipotesi di strategia di sistema che introduca sinergie ed economie di scala per la promozione e valorizzazione di un grande comprensorio ciclo-pedonale tra lago, monti e colline.