V Festival della Letteratura a Mandello

Cento anni compiuti lo scorso marzo, il 25 aprile aprirà il Festival della letteratura di Mandello. Michele Zucchi, testimone vivente della Divisione Acqui a Cefalonia, dove migliaia e migliaia di militari e civili sacrificarono le proprie vite in nome della Libertà, sarà protagonista nel giorno della Liberazione in un evento che sancirà l'inizio dell'edizione 2023 del festival, la quinta dalla sua istituzione.

Tra gli eventi in calendario per quest'anno si segnala la presenza di Antonio Caprarica, storico corrispondente Rai da Londra, che giungerà al teatro San Lorenzo per presentare il suo libro Carlo III il 5 maggio, a un

giorno dall'incoronazione del sovrano britannico.

Aprile

L'edizione 2023 si apre il 25 aprile con la presentazione del libro Abbiamo Detto No di Enrico Iozzelli e Susanne Wald in cui sono raccolte le testimonianze di 10 internati militari italiani nei campi nazisti 1943-1945. Ospite d'eccezione Michele Zucchi, testimone ancora vivente che racconterà la sua drammatica esperienza.

ore 16.30 sala del Consiglio.

Maggio

Il 4 maggio alle ore 20.45 tutti al teatro De Andrè per lo spettacolo teatrale Tel Chi Filippo di e con Filippo Caccamo, in cui si rappresenta la vita degli insegnanti di oggi. Al termine Filippo presenterà il suo libro Vai tranquillo, dedicato agli studenti universitari rassegnati e in crisi.

Il 5 maggio ore 17.30 al teatro San Lorenzo Malala con Annalisa Cervellera, il racconto di una ragazza quindicenne colpita a morte soltanto per il suo desiderio di leggere e studiare. Malala non muore e riceverà il premio Nobel per la Pace. Lo spettacolo è adatto dai 10 anni.

Sempre il 5 maggio al teatro San Lorenzo alle ore 20.45 Antonio Caprarica a un giorno dalla incoronazione di re Carlo III, presenterà il suo ultimo libro, Carlo III. A intrattenersi con l'autore sarà la giornalista Chiara Ratti.

Federico Baccomo l'11 maggio ore 18, presso la gelateria Costantin, sarà a Mandello per presentare Sull'isola, un libro che parla di Marta e di un suo viaggio. L'autore televisivo Mattia Corti coordinerà l'incontro.

Il 12 in sala civica, in via Dante, alle ore 20.45 Padre Angelo Cupini ci racconterà Ti voglio felice, ultimo libro di papa Francesco.

Dalle ore 16, il 13 sul lungolago di Mandello La perfida rugiada, una passeggiata attraverso scene di teatro ispirate a parchi, acqua e monti, da parte del gruppo teatrale La lezione.

Domenica 14 maggio, alle ore 11 a Somana, lo storico Borella parlerà del suo suo libro su Felice Vanelli, l'affreschista della lunetta sopra la porta dell'Oratorio in cui si terrà l'incontro.

Il 16 maggio nella Cappella dell'Istituto scolastico Santa Giovanna Antida Roberto Pozzi, dialogando con Giancarlo Colombo, presenterà Quattro piante raccontano la vita rurale del Lario: la vite, l'olivo, il castano e il gelso.

Al teatro San Lorenzo, il 18 alle ore 20.45 verrà ricordata Virna Dotti con letture tratte dai suoi libri con intermezzi musicali.

Venerdì 19 alle ore 20.45 alle sale polifunzionali del Lido Luciano Maria Rossi dialogherà con il sindaco Fasoli sul suo libro Mandello. La storia della Gera e dei Giardini.

Il 20 in piazza Leonardo da Vinci 7 Clown dell'Associazione Veronica Sacchi leggeranno storie ai bambini presenti e, coinvolgendoli, ne inventeranno una.

Nella cantina secentesca dell'Enoteca Comini, il 24 maggio, si parlerà di contrabbando nel ramo di Como del nostro lago con la storica Franca Ronchetti sfogliando il libro di Giuseppe Valesi Il ducato dei contrabbandieri e con Pierfranco Mastalli, studioso del contrabbando nell'Alto Lago e in Valtellina. A condurre l'incontro sarà Albertina Nessi.

Alla gelateria di Olcio il 25 alle ore 18 ci aspetterà Annalisa Manfreda che, parlando di Ho scritto questo libro invece di divorziare, spiegherà come ha superato momenti di crisi all'interno della coppia individuando nuovi equilibri.

Il 26, al teatro De Andrè, momento molto gioioso con Uno per tutti tutti per uno, 115 ragazzi di tre scuole secondarie del territorio canteranno in coro per l'Associazione La Nostra Famiglia. Durante la serata si parlerà di Don Luigi Monza e verrà presentato il volume Glossario con alcuni termini in uso nell'accompagnamento del Disturbo dello Spettro Acutistico.

Il 30 presso il teatro di San Lorenzo due momenti con lo psicologo Alberto Valsecchi: alle ore 18.30 incontrerà pre-adolescenti e aolescenti con consigli per prevenire comportamenti a rischio e dipendenze e alle ore 20.45 con i genitori svilupperà il tema Adolescenza oggi presentando il libro È bello davvero.

Giugno

Si parlerà di Celiachia in sala civica alle ore 18 il 6 giugno e lo farà la dott.ssa Simonetta Mastromauro, mamma di una bambina celiaca, con il libro La celiachia dalla a alla zeta. A intervistarla sarà il dottor Marco Missaglia. Al termine sarà offerto un apericena offerto dal ristorante Al Rustico di Lambrugo e dalla pasticceria Baci di Riso di Lecco.

Si parlerà di arte, nelle sale polifunzionali del Lido, il 7 alle ore 18 dove Rosangela Percoco che,

intervistata dalle artiste Daniela Padelli e Anna Silenzio, racconterà, attraverso il libro L'allodola, Fernanda Witten, prima donna a dirigere un importante museo d'arte come la Pinacoteca di Brera.

Sempre alle sale polifunzionali del lido, l'8 alle ore 20.45 sarà di scena il cielo. Davide Trezzi, dottore di ricerca in Fisica, Astrofisica e Fisica applicata, in attesa del buio, condurrà nel mondo delle stelle sui passi di Margherita Hack. A seguire sarà possibile l'osservazione attraverso il telescopio.

Laboratori e momenti di formazione

Oltre a ciò il Festival prevede momenti laboratoriali a partire da 0 anni:

Creatività scrittoriale - laboratorio di scrittura creativa/espressiva condotto dal giornalista Stefano Bolotta (6 maggio / Biblioteca)

Gocce di storie per piccoli bimbi - letture in biblioteca per bimbi da zero a 3 anniversari (20 maggio / Biblioteca)

Laboratori e mercatino del libro usato (20 maggio /piazza da Vinci)

Pomeriggio di giochi e scambi figurine (27 maggio / Atelier creativo- Icsa Volta).

Non mancano corsi di formazione on line per educatori, insegnanti e genitori.

Crescere leggendo (26/04 / 3/05 h 20.30 ) e Libri per conoscere il mondo (10-22/05 h 20.30) sono i corsi tenuti dalla dottoressa Mariateresa Nardi rispettivamente per asili nido e scuole dell'infanzia.

La dottoressa Adriana Lafranconi condurrà il corso Scrivere in corsivo (17-24/05 h 20.30) per genitori e insegnanti della scuola dell'infanzia e primaria.

La dottoressa Giuseppina Porrino, coaudiovata da pediatri, oculisti, osteopati pediatrici e psicologi, affronterà il tema Bambini, vista e tecnologia (29/05 - 5.06 h 20.30)

Non mancano poi attività di laboratorio e di confronto con Annabella Coiro condotte all'interno delle scuole grazie alla collaborazione di Lettelariamente.

Il 26 maggio, sempre a scuola, il giornalista e scrittore Luigi Garlando incontrerà i ragazzi della scuola secondaria A.Volta per parlare del suo ultimo libro Siamo come scintille.

Il consueto progetto "Un libro come ponte" è previsto per il 5 giugno presso la Biblioteca Comunale dove i grandi delle scuole dell'infanzia riceveranno un libro che, una volta letto, andrà ad arricchire la biblioteca delle classi prime della scuola primaria. La consegna sarà animata da una lettura animata a cura del Gruppo Favolare.