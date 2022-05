Il 5 maggio 2022 alle ore 18 il Festival della Letteratura di Mandello sbarca in riva al lago alla Gelateria Rolly ad ascoltare storie di lago. In caso di pioggia l'incontro si terrà all'interno dell'attività.

Il libro che verrà presentato è L'isola che c'era: l'incredibile storia dell’isola Comacina. Un racconto di voci e di vite che ci hanno abitato. L'autrice è Albertina Nessi.

È la storia di Lino Nessi, chiamato "il Cotoletta", e della sua epopea per domare un'antica maledizione che gravava sull'isola e sulla sua Locanda. È la storia di Albertina, figlia del Cotoletta, e della sua infanzia avventurosa, tra le scorribande con i compagni di gioco e gli incontri con le celebrità più famose del globo.

L'isola che c'era è impregnato di un'atmosfera magica. Ci sono aneddoti bizzarri, personaggi comici, momenti di grande amarezza. Il destino dei protagonisti e dell'isola Comacina si interseca con la storia e i costumi d'Italia e di tutto il mondo. E diventa, inevitabilmente, parte di noi.

Chi è Albertina Nessi

Albertina Nessi è nata e cresciuta sull'isola Comacina, ha completato gli studi fino alla maturità presso collegi di Como. È sempre stata attiva in campo artistico e creativo. Inizialmente come disegnatrice e stilista di collezioni di moda e di arredamento, in seguito ha curato e ideato eventi artistici, culturali e teatrali. Fra questi tre edizioni della Città dei Balocchi della città di Como. Ha anche recitato come attrice presso compagnie comasche e di Lugano. Attualmente è vicepresidente dell'associazione culturale Segreta Isola, www.segretisola.it. Da sempre è appassionata lettrice.

A dialogore con Albertina Nessi e a raccontare storie del nostro lago sarà Giancarlo Colombo. Nato a Lecco nel 1946, ha gestito per oltre trent'anni i laboratori di fisica, chimica e scienze dell'Istituto Parini di Lecco.

È un grande appassionato della natura, fin dall'adolescenza infatti si è occupato in particolare di paleontologia e di entomologia.

Nel 2002 e 2013 ha scritto due libri sul Lariosaurus, il rettile fossile scoperto nell'800 nel calcare di Perledo e Varenna, sul quale mancavano testi di seria divulgazione rivolti anche ai non addetti ai lavori; sull'argomento è stato anche consulente del Carnegie Museum di Pittsburgh, Usa.

Da oltre sessant'anni studia e raccoglie coleotteri, ai quali ha dedicato scritti sia di carattere specialistico che divulgativo.

In passato ha compiuto anche ricerche nel campo della musica popolare e delle leggende locali; è stato uno dei fondatori del gruppo di musica andina Apurímac, col quale ha tenuto concerti per oltre un trentennio.

"Due personaggi a confronto entrambi amanti del nostro lago per parlare del lago - commenta l'assessore alla Cultura Doriana Pachera - Chi con interessi letterari dal sapore un po' magico e chi con interessi letterari ma con un taglio prettamente scientifico".