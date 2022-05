Doppio incontro sulla cybersecurity

Altro appuntamento con il Festival della Letteratura il 6 maggio a Mandello. Si parlerà di cybersicurezza in un doppio evento: alle ore 10.15 all'Ics A. Volta per gli alunni delle classi terze e alle 20.45 al Teatro San Lorenzo per genitori e non solo.

Due i libri presentati: Dark Web e Fuori dal branco serviranno da pretesto per entrare nel delicato problema della cybersicurity. "È sicuramente un incontro molto importante e interessante per quanto riguarda i pericoli in tema di sicurezza in cui possono incorrere i ragazzi ma anche gli adulti - spiega l'assessore alla Cultura Doriana Pachera - Il web e gli strumenti connessi in rete come pc e smartphone hanno in questi anni cambiato la nostra vita: hanno accorciato le distanze e permesso di fare cose impossibili. Il rovescio della medaglia è l'aver permesso che i nostri dati personali, le nostre informazioni e i nostri documenti, necessari per vivere appieno le potenzialità dei sistemi informatici, siano spesso facilmente a disposizione di malintenzionati che, tra furti di personalità, documenti riservati e dati sensibili, possono mettere in crisi anche la nostra vita reale".

Diventa quindi importante conoscere le regole che determinano il corretto utilizzo della rete, i rischi che questo comporta e come potersi proteggere dagli stessi. Il tutto sembra banale e inutile finché non ci capita direttamente. "In quel momento potrebbe essere troppo tardi informarsi correttamente e agire in maniera altrettanto corretta. Ancor più gravi conseguenze possono derivare dall'utilizzo sconsiderato del web da chi è a maggior rischio: i giovani".

Gli ospiti della serata

Venerdì 6 maggio presso il teatro san Lorenzo alle ore 20.45 si svolgerà dunque un incontro aperto a tutti che tratterà il tema della sicurezza informatica con la scrittrice Sara Magnoli, Giorgio Missaglia fondatore e presidente di Easy net che attualmente svolge attività di divulgazione nell'ambito della sicurezza informatica, Maria Pia Izzo titolare dell'azienda ATLAN66, specializzata in Informatica Forense, iscritta all'albo dei periti/Ctu del tribunale di Monza, ed Eva Balzarotti avvocato nel settore informatico da 20 anni, specializzata in Informatica Forense con due master c/o università di Milano. A condurre l'incontro per gli adulti sarà Paolo Valsecchi, giornalista lecchese tra gli autori, insieme a Lorenzo Bonini e Stefano Scaccabarozzi, del libro Io sono nessuno (Rizzoli, 2020), biografia di Piero Nava, primo testimone di giustizia nella storia d'Italia.

La conduzione dell'incontro a scuola del mattino è affidata a Simone Buzzella del Puntogiovani Mandello.

L'autrice

Sara Magnoli vive in provincia di Varese in una casa ristrutturata che era il cinema della sua nonna. Giornalista, è laureata in lingue e letterature straniere moderne all'Università degli Studi di Milano. Con i suoi romanzi per ragazzi e per adulti ha vinto numerosi premi. Ha sempre avuto una passione per la scrittura e per le storie thriller e noir. Fin dalla prima elementare faceva il giornalino di classe e a dieci anni ha scritto il suo primo libro giallo, otto quaderni a righe scritti fitti fitti, con ben 150 personaggi che ancora possiede da qualche parte. Ha un marito, due figli, due gatti, Ofelia e Chewbecca, che a suo dire sono più terribili del gatto di Pet Sematary. È cintura verde di Kung Fu e, non meno importante, una vera sorcina, innamorata persa di Renato Zero.

Dark Web è un thriller ad alta tensione sul lato oscuro del web,un romanzo avvincente sui pericoli che si annidano in rete dove gli incontri possono diventare trappole e le persone non sono mai quello che sembrano.

Fuori dal branco è un romanzo potente e attuale sulla violenza delle baby gang, ragazzi minorenni che si sentono invincibili. E che affrontano sfide al limite della legalità. Ancora una volta viene esplorato il mondo adolescenziale, portandone alla luce gli aspetti più cupi ed inquietanti.