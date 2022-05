Luigi Garlando al Festival della Letteratura

Al Festival della Letteratura un affermato giornalista della Gazzetta dello Sport e scrittore per ragazzi e adulti. Venerdì 20 maggio 2022 al teatro De Andrè alle ore ore 20.45 Luigi Garlando presenterà il suo ultimo libro L'album dei sogni.

Garlando ha affrontato tematiche sportive ma anche di attualità. Va ricordato il testo Per questo mi chiamo Giovanni, la storia di Giovanni Falcone raccontata a un bambino. Nel 2017 ha vinto il Premio Strega Ragazze e Ragazzi.

Il giornalista interverrà a Mandello per presentare il suo ultimo libro L'album dei sogni con il quale accompagna i lettori attraverso un mondo che unisce la concretezza della ricostruzione storica e il fascino della dimensione romanzesca.

Il libro

C'è un momento cruciale, in questa storia. C'è un "prima", c'è un "dopo". Il momento cruciale è verso la fine della Seconda guerra mondiale, quando Olga, vedova di Antonio Panini, decide, insieme ai suoi otto figli, di acquistare l'edicola di corso Duomo, nel centro di Modena. Il "prima" è la storia di Antonio Panini, scampato miracolosamente alla Grande Guerra, combattuta in trincea; del suo amore infinito per Olga e di come nel durissimo momento tra le due guerre i due abbiano costruito una famiglia tanto numerosa quanto movimentata. Fino alla sua morte prematura, a quarantaquattro anni, nel 1941.

Il "dopo" è una grande saga famigliare, la storia di una delle più affascinanti avventure imprenditoriali italiane, fatta di spirito d'iniziativa, fiuto per gli affari, passione, lavoro, inventiva. Una storia che poteva avvenire solo nell'Italia che rinasce dopo la guerra, e nell'Emilia Romagna del boom economico, della Ferrari e della Maserati e delle prime lotte operaie e del calcio che diventa fenomeno popolare, e che poteva avere come protagonista solo una famiglia come quella dei Panini. Dal più vecchio, Giuseppe, al "piccolo" Franco Cosimo in quegli anni crescono, si innamorano, fanno figli e lavorano, e l'edicola di corso Duomo si ingrandisce, le nuove idee si susseguono, fino a quando non arriva "l'idea" che cambierà tutto, le figurine che hanno fatto sognare milioni di italiani.

Chi è Luigi Garlando

È nato a Milano il 5 maggio 1962. Laureato in lettere moderne, muove i primi passi nel mondo dei fumetti. Approda poi a La Gazzetta dello Sport, dove scrive tuttora sia per il quotidiano sia per il supplemento SportWeek. Inoltre è stato uno dei conduttori di Gazzetta TV. Ha partecipato da inviato a due Campionati mondiali di calcio (Giappone-Corea del Sul 2002 e Germania 2006), due Olimpiadi e un Tour de France. È stato premiato dal Coni per la sezione inchieste e per il racconto sportivo. Scrive inoltre libri per ragazzi, trattando temi d'attualità, sociali e sportivi, perché, spiega, "Non esistono temi da grandi e temi da bambini, ma esistono modi diversi per affrontarli". È un appassionato collezionista di copie in tutte le lingue della Divina Commedia.

Con Luigi Garlando dialogherà Oscar Malugani, speaker e scrittore sportivo, legato al mondo dei motori soprattutto delle due ruote, ma anche supertifoso della Calcio Lecco di cui conosce storia e personaggi.