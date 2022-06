Mostra Florilegio: le stagioni della vita disegnate

Daniela Padelli protagonista al Festivsal della Letteratura. La sua mostra sarà infatti aperta al pubblico dal 7 al 14 giugno nella sala polifunzionale del Lido di Mandello.

Docente di Matematica, Padelli coltiva fin da adolescente la passione per l'arte. Nel 2012 consegue a Venezia la qualifica di Incisore tradizionale. Ha partecipato a personali e collettive Biennali d'arte (Milano 2021, Ferrara 2021) sul territorio nazionale, ottenendo premi e riconoscimenti. Le sue opere fanno oggi parte di numerose collezioni private.

La sua produzione è ampia: da una pittura prevalentemente figurativa e realista approda a un'arte astratta ed essenziale che spesso attinge alle teorie matematiche. Nel 2009 apre a Lecco la galleria d'arte spazioD, diventata nel 2016 sede dell'Associazione culturale spazio d'arte di cui è presidente. In questo spazio organizza mostre, presentazioni di libri, workshop e laboratori artistici.

Nel 2020 la galleria si si trasforma in un suo personale studio d'Arte con Atelier e sala espositiva, dove Daniela prosegue con rinnovato entusiasmo la sua ricerca e sperimentazione pittorica. La sua ultima produzione pittorica è visitabile sul nuovo sito www.danielapadelli.it.

"I fiori sono esseri viventi"

"Questa mostra sui fiori è il risultato di numerosi lavori creati nell'arco di più di quattro anni - spiega l'assessore alla Cultura Doriana Pachera - In essa l'artista ha voluto narrare un percorso che utilizzasse il soggetto floreale e le permettesse di estrinsecare emozioni e sentimenti sollecitati dall'osservazione dei fiori. I fiori altro non sono che esseri viventi e quando si considera un'esistenza non si può fare a meno di pensare alle sue stagioni. In Florilegio Daniela Padelli ripercorre, infatti, l'avvicendarsi delle stagioni: dalla stagione del silenzio, l'inverno, si addentra nell'abbondanza della stagione della maturità, l'estate, descrivendo quindi i colori della stagione della fioritura, la primavera, per giungere alla stagione della nascita e a quella del futuro, scandendo così il tempo dell'esistenza umana. Florilegio è un progetto che raccoglie una nutrita raccolta di opere: acquerelli su carta, su tessuto e stampe, con soggetto i fiori, frutto di uno studio durato appunto quattro anni".

I fiori vengono dipinti con diverse tecniche artistiche e raccolti in sezioni, ognuna delle quali rappresenta una stagione della vita. Silenzio, maturità, fioritura, nascita, futuro. L'Intento è trasmettere un messaggio che coinvolge tutti gli osservatori, senza limiti di età, in un "viaggio" introspettivo nelle diverse fasi della vita che tutti sperimentiamo giorno dopo giorno.

Un percorso artistico che si ispira alla natura nelle sua più bella realizzazione, quella floreale, che noi tutti possiamo osservare nei nostro meraviglioso territorio, passeggiando lungo i sentieri o camminando in montagna o ammirandola nei nostri giardini

La mostra si propone di avvicinare i visitatori all'arte presentando un originale percorso che non a caso si conclude con la stagione del futuro con un messaggio di speranza per tornare a vivere in serenità dopo i difficili mesi trascorsi.

Orario delloa mostra

lun/mart/merc/giov 10-13

Ven/sab/dom 19-22

Previsto il vernissage venerdì 10 giugno ore 18

Tutte le opere sono in vendita, la somma raccolta sarà destinata interamente a scopi umanitari per beneficenza, in particolare al sostegno delle vittime di guerra in Ucrania.

La gestione del ricavato sarà effettuata dal Comune di Mandello del Lario.