Corso online di scrittura in corsivo

L'assessorato alla Cultura/Istruzione del Comune di Mandello del Lario, all'interno dell'edizione del Festival della Letteratura 2023, oltre a eventi teatrali e a incontri con l'autore ha organizzato anche momenti di formazione per genitori, educatori di asili nido, insegnanti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria.

Nei giorni 17 e 24 maggio, a partire dalle ore 20.30 la dottoressa Adriana Lafranconi terrà un corso online rivolto a insegnanti e a genitori della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, dal titolo "Scrivere in corsivo", articolato in due parti: Corsivo sì-Corsivo no. Ragioni a confronto. Non solo una questione di tratto e di mano; Tempo e forme giusti per l'apprendimento del corsivo.

La formatrice sottolinea che è sotto gli occhi di tutti che il corsivo sia oggi molto meno impiegato di un tempo, complici il digitale e i social in generale. La stessa scuola non dedica più all'apprendimento del corsivo il tempo, la cura, l'esercizio che fino a qualche decennio fa ne caratterizzavano gli interventi didattici in merito; gli stessi problemi connessi alla disortografia hanno favorito la messa da parte di questa forma di scrittura. Ma la possibile scomparsa del corsivo non può lasciare indifferenti: elevato è infatti il rischio di una negativa e preoccupante ricaduta non solo su altri piani della scrittura del testo, ma perfino su processi cognitivi, emotivi e di identità personale molto importanti per la persona.

"Possibile l'approccio didattico"

E aggiunge: "Mentre la ricerca attuale denuncia la difficoltà per i giovani d'oggi di avvalersi con sicurezza del corsivo, la storia della pedagogia ci consegna indicazioni preziose sui tempi e sulle modalità per il suo apprendimento, già dagli anni della scuola dell'infanzia. Oltre l'esercizio tradizionale che ha visto impegnati sui banchi della classe prima della scuola primaria molte generazioni di allievi, è possibile un approccio didattico che valorizzi l'intera esperienza quotidiana del bambino a garanzia di una conquista sicura di questa forma di scrittura, con i vantaggi che dal suo possesso derivano su altri significativi piani della crescita personale".

Adriana Lafranconi è stata insegnante, poi dirigente scolastica; da anni collabora con l'Università degli Studi di Bergamo nel corso di Laurea di Scienze della Formazione Primaria. È autrice di saggi e libri di metodologia e didattica, fra cui si segnalano, per l'attinenza al tema del corso, Apprendere a leggere e a scrivere, come e perché (Ed. Studium Roma, 2020), Scuola in laboratorio (Ed. La Scuola Brescia, 2010).