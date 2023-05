Gin & Co. è l’iniziativa creata da veri amanti del gin che organizzano eventi itineranti per promouvere i produttori italiani e diffondere la cultura del gin. Gin & Co. nasce dall’idea di due produttori di gin, Paolo e Danilo fondatori rispettivamente di 359 Gin e Seventy Gin, uniti dalla voglia di creare un evento itinerante dedicato al Gin dove l’amore per questo spirits faccia da padrone. La mission è dunque dar luogo ad un evento dove i diversi produttori di Gin Italiani siano protagonisti a 360 gradi e allo stesso tempo riunire tutti gli amanti di questo distillato in location ogni volta diverse per stile e concezione.

Gin & Co. è un viaggio attraverso i cinque sensi, ove si potrà assaporare e conoscere nei minimi dettagli nuovi brand, nuove storie e ricette di Gin raccontate direttamente dai loro produttori. L’evento è sempre accompagnato da musica Live, Dj Set e eccellenze culinarie dello street food in abbinamento ai Gin&Tonic. Un’occasione unica per degustare un ottimo Gin & Tonic in compagnia di amici e di produttori di Gin italiani, all’interno di un ambiente esclusivo.

Primo appuntamento

Da venerdì 26 maggio a sabato 27 maggio

LARIOFIERE – ERBA (CO). Gin, musica e buon cibo nel centro espositivo di Erba dalle ore 18:00 alle ore 02:00.

Una location affascinante a due passi da Lecco e Como, teatro perfetto per i produttori di Gin italiani selezionati e cultori sia del buon cibo che del buon bere. I drink serviti potranno essere accompagnati da un gustosissimo street food compreso di sushi, hamburgher e pizze. L’evento sarà accompagnato da musica Live e DJ Set fino a tarda notte oltre a degustazioni e masterclass a numero chiuso tenute da bartender e produttori di gin.

L’ingresso è gratuito ma si consiglia di prenotare l’entrata tramite Eventbrite.