Festival di musica "Tra Lago e Monti": 36^ edizione

15 concerti da luglio a settembre con inizio e fine nel magnifico scenario di Corenno Plinio. Una proposta davvero ricca quella in calendario per la 36^ edizione del Festival di musica "Tra Lago e Monti". La rassegna - presentata come da tradizione degli ultimi anni presso la sede di Confcommercio Lecco in piazza Garibaldi a Lecco - può contare sulla direzione artistica del Maestro Roberto Porroni e sul sostegno e il contributo di Confcommercio Lecco, Deutsche Bank, Fondo Sostegno delle Arti dal Vivo (Fondazione Comunitaria del Lecchese, Acinque e Larioreti Holding), Valle Spluga, Camera di Commercio di Como-Lecco e Ciresa Formaggi. Hanno contribuito alla realizzazione del Festival i Comuni di Lecco, Barzio, Bellano, Cremeno, Cassina, Dervio e Varenna, oltre che la Pro Loco di Dervio, il Monastero del Carmelo di Concenedo e le Parrocchie di Barzio, Moggio, Cremeno, Vendrogno e Varenna.

“Anche quest’anno Confcommercio Lecco ha voluto sostenere il Festival di Musica "Tra Lago e Monti" giunto alla sua 36^ edizione - spiega Antonio Peccati, presidente di Confcommercio Lecco - La nostra collaborazione con questa rassegna, così importante per l’estate lecchese, è cresciuta nel corso delle edizioni e si è fatta sempre più forte e significativa. Il progetto che sta alla base del Festival si conferma assolutamente di ottimo livello qualitativo. Il territorio, che è diventato sempre più attrattivo, ha bisogno di progetti di alto spessore culturale: il Festival “Tra Lago e Monti” è indubbiamente un esempio virtuoso. Una rassegna come questa - che fornisce da luglio a settembre una proposta interessante non solo per chi risiede in Valsassina e sul Lago, ma anche per gli altri lecchesi e per i turisti che sempre più frequentano il nostro territorio - rappresenta una opportunità importante e un appuntamento culturale di cui andare orgogliosi. Sono tanti gli ingredienti che hanno contribuito in questi anni al successo di questa manifestazione, diretta sempre con entusiasmo, passione e creatività dal Maestro Roberto Porroni: le performance artistiche di valore assoluto; le ambientazioni suggestive; un pubblico caloroso, partecipe e affezionato; una copertura degli spettacoli da parte dei media sempre molto curata. Siamo certi che anche l'edizione 2023 saprà trasmetterci emozioni, grazie alla presenza di grandi solisti internazionali che si esibiranno nelle chiese, nelle piazze, nelle ville e nei palazzi di numerosi paesi del territorio”.

“Deutsche Bank conferma anche quest’anno il suo supporto al Festival di Musica "Tra Lago e Monti", che sostiene sin dalla sua prima edizione - evidenzia Marco Massironi, Regional Head Private Banking - Lombardia Deutsche Bank Italia - Questa manifestazione costituisce un unicum del suo genere nelle proposte estive del territorio lecchese e di anno in anno si arricchisce di nuovi elementi di novità nel solco della tradizione. La nostra partecipazione a questo importante Festival si inserisce nel fattivo impegno della Banca verso il territorio lecchese che si sostanzia sia nella proposizione di prodotti e servizi per famiglie e piccole medie imprese, sia nella valorizzazione del tessuto sociale locale, attraverso eventi culturali mirati a far conoscere le meravigliose località della nostra terra, come ad esempio le chiese ricche di patrimoni artistici e i luoghi naturali che ospiteranno gli appuntamenti del Festival. E’ quindi con grande piacere che Deutsche Bank sostiene questa manifestazione, giunta alla trentaseiesima edizione, certa del gradimento che riscuoterà ancora una volta presso il pubblico”.

“Anche quest’anno l’estate nel Lecchese, in Valsassina e sulla Riviera del nostro lago sarà contrassegnata dai concerti del Festival musicale “Tra Lago e Monti - rimarca il Fondo Sostegno Arti dal Vivo - Questa rassegna, giunta alla sua 36esima edizione, è ormai entrata stabilmente a far parte del calendario dei più importanti eventi culturali del nostro territorio, grazie sia al valore degli ensemble musicale proposti, sia alla varietà dei programmi, sia infine alla capacità di fungere da richiamo per centinaia di persone, tra cui i moltissimi turisti che in questi mesi popolano i nostri comuni, invitandoli a scoprire, attraverso la musica, di luoghi d’arte e cultura spesso poco noti al grande pubblico. In tal senso la manifestazione ben si integra negli obiettivi del Fondo “Sostegno Arti dal Vivo”, promosso dalla Fondazione Comunitaria del Lecchese, da Larioreti Holding e da Acinque, che ha proprio nel rilancio e nel consolidamento sul territorio delle iniziative dal vivo - musica, teatro e danza - il proprio focus, soprattutto laddove esse vanno a valorizzare luoghi e contesti storici, artistici e paesaggistici che costituiscono il patrimonio della comunità locale. Cultura, turismo e territorio: è proprio dalla sintesi di questi tre aspetti, dunque, che la 36esima edizione di “Tra Lago e Monti” si caratterizza rafforzando il suo valore”.

“Seguiamo il Festival Tra Lago e Monti da otto anni e per noi è un grande piacere essere presenti anche in questa 36esima edizione - sottolinea Dante Milani, General Manager Valle Spluga Spa - E’ un traguardo importante che consolida la manifestazione come eccellenza locale, capace di coniugare cultura, intrattenimento e promozione del territorio. Valle Spluga è da sempre fortemente legata ai propri luoghi di origine, tra le montagne e l’acqua delle Alpi ed è lo specialista italiano nel mondo nell’avicoltura di alta gamma grazie al suo famoso prodotto, il Galletto Vallespluga. La storia dell’Azienda racconta la passione genuina di Valle Spluga per il territorio, quindi ci fa piacere legarci a un Festival così ricco e variegato, pensato come punto di incontro per la Comunità, anche nell’anno in cui il MISE ha riconosciuto il nostro Scudetto Rosso come Marchio Storico di Interesse Nazionale”.

“Il Festival Tra Lago e Monti si è sempre contraddistinto per la particolarità dei contenuti musicali e la suggestione dei luoghi dei concerti - spiega Roberto Porroni, Direttore artistico del Festival - Questa 36ma edizione, nel solco della tradizione, offrirà programmi di alto profilo musicale connotati da scelte di repertorio di grande peculiarità con artisti di caratura internazionale: accanto alle presenze istituzionali di Ensemble Duomo e Cuartet solcheranno il palcoscenico del festival gruppi come i Birkin Tree, leader nell’ambito della musica irlandese, solisti come i formidabili russi Konstantin Manaev e Julia Smirnova, il flautista Massimo Mercelli, il soprano francese Anais Mahikian, il saxofonista Jacopo Taddei. La magia di luoghi affascinanti come il palco galleggiante di Corenno Plinio o il Monastero del Carmelo di Barzio costituiranno per il pubblico un valore aggiunto emotivo che renderà questa edizione del festival tra le più importanti dell’intera storia della rassegna”.

Festival "Tra Lago e Monti": il programma

Il programma dei 15 concerti è il seguente:

22 luglio ore 21 Corenno Plinio, Palcoscenico su lago; 26 luglio ore 20.30 Lecco, palazzo Belgiojoso; 5 agosto ore 20.30 Barzio, Chiesa di Sant'Alessandro; 8 agosto ore 20.30 Maggio, Chiesa della Natività; 10 agosto ore 20.30 Maggio, area Corti; 12 agosto ore 21 Vendrogno, Chiesa della Madonnina; 13 agosto ore 21 Barzio, Chiesa di Sant'Alessandro; 14 agosto ore 20.30 Cassina, Piazza comunale; 18 agosto ore 18.30 Barzio, Monastero del Carmelo di Concenedo; 19 agosto ore 20.30 Cremeno, Chiesa di San Giorgio; 23 agosto ore 21, Varenna, Chiesa di San Giorgio; 24 agosto ore 21 Corenno Plinio, Palcoscenico su lago; 25 agosto ore 20.30 Moggio, Chiesa di San Francesco; 9 settembre ore 21 Varenna, Chiesa di San Giorgio; 16 settembre ore 21 Corenno Plinio, Palcoscenico sul lago.