Novità e conferme caratterizzano la trentasettesima edizione del Festival di musica "Tra Lago e Monti": 14 concerti distribuiti nei mesi di luglio (2 eventi) e soprattutto agosto (12 appuntamenti). La manifestazione - presentata come da lunga tradizione presso la sede di Confcommercio Lecco in piazza Garibaldi a Lecco - vede la direzione artistica del Maestro Roberto Porroni e il sostegno e il contributo di Confcommercio Lecco, Deutsche Bank, Confartigianato Imprese Lecco, Fondo Sostegno delle Arti dal Vivo (Fondazione Comunitaria del Lecchese, Acinque e Larioreti Holding), Valle Spluga, Camera di Commercio di Como-Lecco e Ciresa Formaggi. Hanno contribuito alla realizzazione del Festival i Comuni di Lecco, Barzio, Bellano, Cremeno, Cassina, Dervio e Varenna, oltre che le Pro Loco di Dervio e Vendrogno, il Monastero del Carmelo di Concenedo e le Parrocchie di Barzio, Maggio, Moggio, Cremeno, Vendrogno e Varenna.

“Confcommercio Lecco negli anni ha dimostrato di credere fermamente in questo Festival, sostenendolo con convinzione e determinazione - evidenzia Antonio Peccati, presidente di Confcommercio Lecco - "Tra Lago e Monti" rappresenta una rassegna dal grande livello culturale e artistico, capace di proporre concerti di alta qualità in location suggestive del Lecchese. Un appuntamento per dare lustro al territorio e per fornire serate estive all'insegna della buona musica per i turisti o per gli abitanti dei paesi, soprattutto di quelli del Lago e della Valsassina. Il Festival, giunto alla 37^ edizione, è un appuntamento ormai consolidato ma capace, nello stesso tempo, di rinnovarsi, perseguendo l'obiettivo di proporre interpreti prestigiosi e rinomati a fianco di giovani dal futuro promettente: anche la scelta di iniziare per la prima volta la rassegna dalla Lake Arena di Lecco mi pare significativa. Siamo sicuri che anche per questa edizione 2024 - che propone 14 concerti tra luglio e agosto - la risposta del pubblico di appassionati sarà entusiasta. Così come siamo certi che questa manifestazione farà apprezzare ancora una volta il nostro territorio. Un motivo di orgoglio per un Festival diventato sempre più un punto di riferimento per l'estate musicale lecchese”.

“Deutsche Bank conferma anche quest’anno il suo supporto al Festival di Musica "Tra Lago e Monti", che sostiene sin dalla sua prima edizione - sottolinea Marco Massironi, Regional Head Private Banking - Lombardia Deutsche Bank Italia - Questa manifestazione costituisce un unicum del suo genere nelle proposte estive del territorio lecchese e di anno in anno si arricchisce di nuovi elementi di novità nel solco della tradizione. La nostra partecipazione a questo importante Festival si inserisce nel fattivo impegno della Banca verso il territorio lecchese che si sostanzia sia nella proposizione di prodotti e servizi per famiglie e piccole medie imprese, sia nella valorizzazione del tessuto sociale locale, attraverso eventi culturali mirati a far conoscere le meravigliose località della nostra terra, come ad esempio le chiese ricche di patrimoni artistici e i luoghi naturali che ospiteranno gli appuntamenti del Festival. A questi si sono aggiunti in questi anni gli straordinari palcoscenici sul lago che rendono queste serate di grande suggestione. È quindi con grande piacere che Deutsche Bank sostiene questa manifestazione, giunta alla 37^ edizione, certa del gradimento che riscuoterà ancora una volta presso il pubblico”.

“Il Festival di Musica “Tra Lago e Monti” è ormai diventato una tradizione per l’estate lecchese - spiega Ilaria Bonacina, presidente di Confartigianato Imprese Lecco - Un calendario di appuntamenti di ottima qualità che in luglio e agosto accompagna i cittadini ma anche i numerosi turisti per i quali ormai il nostro è un territorio familiare, una meta di grande interesse naturalistico e culturale. Siamo giunti alla 37^ edizione di una manifestazione che si colloca perfettamente in questo contesto; per questo motivo Confartigianato Imprese Lecco ha scelto di sostenerla, convinta che le performance artistiche inserite nel programma anche quest’anno dal Maestro Roberto Porroni sapranno affascinare e arricchire culturalmente pubblico e territorio”.

“Con l’estate, come è ormai da tradizione da ben 37 anni, torna a riempire di suoni il nostro territorio il Festival musicale “Tra Lago e Monti" - sottolinea il Fondo Sostegno Arti dal Vivo - Entrato stabilmente nel calendario dei più importanti eventi culturali della nostra provincia, il Festival musicale “Tra Lago e Monti” si caratterizza sia per il valore degli ensemble musicali che ne sono protagonisti, sia per la varietà dei programmi e dei generi proposti, sia infine per la capacità di coinvolgere centinaia di persone, tra cui i moltissimi turisti che in questi mesi popolano i comuni del Lecchese, della Valsassina e del lago. Un coinvolgimento che, in molti casi, supera l’aspetto puramente musicale per accompagnarsi alla valorizzazione - e in molti casi alla scoperta - di luoghi d’arte e cultura spesso poco noti al grande pubblico. In tal senso la manifestazione ben si integra negli obiettivi del bando “Sostegno Arti dal Vivo” del Fondo Ambiente e Cultura, promosso dalla Fondazione Comunitaria del Lecchese, da Larioreti Holding, da Acinque e da Silea, con il supporto delle quattro banche di credito cooperativo che operano sul territorio, che ha proprio nel supporto delle iniziative dal vivo - musica, teatro e danza - il proprio focus, soprattutto laddove esse vanno a valorizzare luoghi e contesti storici, artistici e paesaggistici che costituiscono il ricco patrimonio della comunità locale. Cultura, turismo e territorio: è proprio dalla sintesi di questi tre aspetti, dunque, che “Tra Lago e Monti” si caratterizza e rafforza il suo valore, anno dopo anno”.

“Da nove anni siamo al fianco del Festival Tra Lago e Monti, un’eccellenza locale che vogliamo supportare anche nella sua 37esima edizione - rimarca Dante Milani, general manager di Valle Spluga Spa - Una manifestazione capace di coniugare cultura, intrattenimento e promozione del territorio che si sposa perfettamente con Valle Spluga. L’Azienda infatti è da sempre fortemente legata ai propri luoghi di origine, tra le montagne e l’acqua delle Alpi, ed è lo specialista italiano nel mondo nell’avicoltura di alta gamma grazie al suo famoso prodotto, il Galletto Vallespluga. Continuiamo quindi a scrivere la nostra storia di passione per il territorio, resa ancora più genuina dalla collaborazione con un Festival tanto ricco di pregi ed eccellenze della Comunità”.

Festival "Tra Lago e Monti": il programma

Il programma dei 14 concerti è il seguente (ingresso libero tranne i concerti del 27 luglio e 2 agosto che sono a pagamento, 10€):

17 luglio Lecco, Lake Arena ore 21 (in caso di cattivo tempo Auditorium Casa dell'Economia Lecco); 27 luglio Dervio, Anfiteatro sul lago ore 21 (in caso di cattivo tempo rinvio a domenica 28 luglio); 2 agosto Corenno Plinio ore 21, Palcoscenico su lago (in caso di cattivo tempo Cine Teatro Parrocchiale Paradise); 4 agosto Varenna, Villa Cipressi; 7 agosto Cassina, Piazza comunale ore 20.30 (concerto a sorpresa; in caso di cattivo tempo Chiesa San GIovanni); 8 agosto Maggio, Chiesa Natività ore 20.30; 10 agosto Barzio, Chiesa di Sant'Alessandro ore 21; 12 agosto Vendrogno, Chiesa della Madonnina ore 21; 13 agosto Barzio, Chiesa Sant'Alessandro ore 20.30; 17 agosto Concenedo, Madonna del Carmelo ore 18.30; 18 agosto Cremeno, Chiesa San Giorgio ore 20.30; 21 agosto Moggio, Chiesa San Francesco ore 20.30; 22 agosto Maggio, Area Corti ore 20.30;24 agosto Varenna, Chiesa San Giorgio ore 21.

Per informazioni sul festival: biglietteria@amduomo.it. Sito internet: www.robertoporroni.it; Facebook: ROBERTOPORRONIMUSICISTA; Instagram: roberto_porroni.