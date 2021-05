Alberi Maestri (e incontro con Franco Arminio)

Si va per boschi sabato 29 maggio con "Alberi maestri (Pleaidi, Campsirago Residenza)", performance esperienziale itinerante alla scoperta del mondo degli alberi e delle piante attraverso il sentiero che porta da Rongio a Sonvico. Guidato da un performer, in scena Michele Losi, Liliana Benini, Sofia Bolognini, Noemi Bresciani, il pubblico vivrà un'intensa esperienza sonora, poetica e visiva che lo condurrà verso una consapevolezza empatica ed emozionale della straordinaria comunità delle piante e degli alberi, gli esseri viventi più antichi del pianeta che, come grandi giganti, assistono al passaggio delle generazioni, alla precessione degli equinozi, alle ere glaciali, così come al movimento di un piccolo insetto sulla loro corteccia. Un viaggio, collettivo e individuale al tempo stesso, attraverso la soglia in cui si incontrano l'universo umano e quello arboreo.

Hanno detto di Alberi Maestri, «Nelle cuffie - a tratti il pubblico è invitato toglierle per concentrare la propria attenzione sui rumori di foglie e insetti, acqua e vento - udiamo la descrizione dei vari alberi, ma anche riflessioni sulla trascuratezza con cui l'uomo tratta la natura e poi poesia, riferimenti al Vangelo… Una drammaturgia composita eppure coinvolgente, che amplifica l'incanto del bosco e dei suoi abitanti - vegetali e animali - che ora, concluso il cammino e giunti alla fine della salita, ci appaiono meno estranei e, anzi, elementi pulsanti all'unisono con la nostra anima». Laura Bevione, Pac (PaneAcquaCulture).

Le partenze sono previste alle 8.30, 8.45, 9 e nel pomeriggio alle 15, 15.25, 15.30 per massimo 23 spettatori con prenotazione obbligatoria su www.visitmandello.it.

"Alberi Maestri" è una composizione nello spazio di Michele Losi | drammaturgia Sofia Bolognini, Michele Losi | coreografie Silvia Girardi | costumi e scene Stefania Coretti | suono Luca Maria Baldini, Diego Dioguardi, un progetto di Pleiadi, Campsirago Residenza | in collaborazione con The International Academy for Natural Arts (NL).

Incontro con Franco Arminio

Parteciperà Franco Arminio che, in assoluta anteprima regalerà al festival «poesie e frammenti inediti che toglierò dallo zaino che porto sempre con me». Attraverserà i luoghi di Mandello partecipando alla performance e dialogherà con Michele Losi, regista della perfomance.

Seguitissimo in televisione, sui giornali, sui social (300mila follower), agli incontri con il pubblico fa numeri da rockstar, ma commenta «Mi fa piacere l'apprezzamento, ma non colma il buco da cui nasce la mia poesia». Incontri ore 11.15, ore 18.15 al Ristorante Al Verde, Sonvico.

Arminio è nato e vive a Bisaccia, in Irpinia d'Oriente. Da anni viaggia e scrive, in cerca di meraviglia e in difesa dei piccoli paesi. È ispiratore e punto di riferimento di molte azioni contro lo spopolamento dell'Italia interna. Poeta, regista, ha rivendicato per sé l'epiteto di "paesologo", difensore cioè del paesaggio e delle Geografia commossa dell'Italia interna (titolo di un suo libro). Ha ideato e porta avanti la Casa della Paesologia a Bisaccia e il festival "La luna e i calanchi" ad Aliano. Tra i suoi fortunati libri per Bompiani sono uscite le sillogi Resteranno i canti e l'infinito senza farci caso e la raccolta di prose e versi La cura dello sguardo. In uscita per Giunti Lettera a chi non c’era.

Info 0341 702318 - 328 9865630, cultura@mandellolario.it.