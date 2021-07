"L'ultimo ricordo" con Daniela Tornatore

"Che cosa resta dei nostri amori e dei nostri giorni? Cosa rimane della memoria quando la stessa idea di memoria non esiste più? Cosa succede quando il senso della vita è nascosto in un anfratto dei nostri ricordi che nessuno è capace di ricordare?"

Così Riccardo De Palo su Il Messaggero scrivendo de "L'ultimo ricordo", edizioni Leima, romanzo d’esordio di Daniela Tornatore, firma della carta stampata e volto televisivo, ospite del Festival della Letteratura di Mandello il prossimo 14 luglio (18.30 Osteria Sali e Tabacchi).

Amore e memoria i temi su cui Daniela Tornatore indaga e riflette in 144 pagine e 18 anni della vita di Anna e Paolo.

La trama del romanzo

Prima: Anna è bella, tenace e disperatamente innamorata. Sta guidando in mezzo al traffico per raggiungere il suo amante, un frammento perfetto di felicità prima dell'ennesima, interminabile attesa.

Paolo ha un pessimo carattere e non sorride mai. Vive alla giornata, senza mai farsi fregare dalle emozioni. Però quando lei è tra le sue braccia il mondo intero scompare. Poi tornerà con i piedi per terra e concederà al proprio cinismo di ferirla ancora una volta. Poi: Le vite e i destini di Anna, Paolo e Angela, si incrociano imprevedibilmente. Saranno la caparbietà e la passione della cronista a portare alla luce una storia d'amore incredibile e rara. Angela, testarda giornalista di razza, a distanza di circa 20 anni, arricchirà la storia d'amore tra Paolo e Anna di un nuovo capitolo per portarla a compiersi nella sua straordinarieta?.

Daniela Tornatore ci regala un'intensa testimonianza di come l'amore sia in grado di battere anche la malattia piu? subdola, quella che cancella la parte di noi che ci rende davvero umani, speciali. Quella malattia sulla cui gravita? e sulle cui conseguenze troppe volte e? stato calato un velo di silenzio che questo libro solleva con garbo e delicatezza.

"Ogni storia d'amore e? allo stesso tempo unica e comune, ordinaria nelle sue pecche e speciale nell'impeto della passione" (dalla presentazione de L'Ultimo Ricordo)

E allora, a parlare d'amore, in modalità solo apparentemente diversa, ci sarà Elena Lo Muzio, autrice lecchese, che immaginiamo già dalla sua autoironica presentazione: "Scrivo da prima che esistesse internet e ho sempre un aneddoto pronto da raccontare, non mi pettino e sogno di diventare valletta di Sanremo".

Di Elena Lo Muzio uscirà nel prossimo autunno Ex-perience. Siamo fatti della stessa sostanza dei nostri ex, storia di sentimenti e legami, in cui si esplora "quello che resta" di una relazione e che riemerge, anche solo per un istante. Come quando Marina Abramovic e Ulay si sono incontrati al MoMa, una scossa che può diventare arte.

Sarà quindi l’incontro tra due donne a caratterizzare la serata di mercoledì 14 luglio. Due penne che hanno scritto sull'amore, una a Palermo, l'altra a Lecco, e che ora insieme racconteranno al pubblico.

Per questo incontro tra mare e lago il festival si sposta alla storica Osteria Sali e Tabacchi, antico forno del paese della famiglia Lafranconi, e ancora oggi ritrovo in paese.

Informazioni e contatti

Ingresso libero sino a esaurimento posti

Prenotazione obbligatoria: visitmandello/eventi

Prenotazione aperitivo o cena c/o Osteria Sali e Tabacchi 0341/733715

Ufficio Stampa: marialuisa giordano marialuisa.giordano22@gmail.com

39.338.350.0177