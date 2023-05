Il salotto di Virna

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Una serata per ricordare una persona speciale, un'amica, una collega, una delle anime creative di Mandello. Il 18 maggio alle 20.45 andrà in scena una serata a più voci per ricordare Virna Dotti, scomparsa l'1 giugno 2022.

Virna era mamma di Maddalena e Emanuele, era una giornalista, aveva collaborato per La Gazzetta di Lecco e provincia con la rubrica "Pensieri Dotti", ma era anche una scrittice. Infatti la sua passione per la scrittura l'ha portata a scrivere racconti pubblicati in tre raccolte: Impronte d'acqua (2001), Cartoline (2005), Confini (2020), alle quali si aggiunge il romanzo Nei miei mocassini (2011).

Ha partecipato a concorsi letterari ottenendo riconoscimenti, e spesso i suoi scritti vengono utilizzati per progetti di narrativa. Sullo sfondo delle sue storie ci sono il nostro lago e il territorio circostante. Virna è stata anche presenza attiva ne I amis del dialett e nell'associazione Lettelariamente.

La serata è stata organizzata da un gruppo di amiche che hanno condiviso con Virna gli anni della scuola, dell'università e a seguire tutte quelle esperienze legate al diventare donna: la vita di coppia, la maternità, la crescita dei figli. Le amiche si passeranno di mano in mano alcuni scritti di Virna e li condivideranno con il pubblico, accompagnandoli a intermezzi musicali eseguiti dai loro figli e da alunni della Scuola di San Lorenzo. È dunque una serata dedicata a Virna ma anche all'amicizia.