Festival Musica sull’Acqua 2021

Orario non disponibile

Quando Dal 04/07/2021 al 18/07/2021 Orario non disponibile

Torna dal 4 al 18 luglio, il Festival Musica sull’Acqua, festival internazionale di musica da camera, con un fitto programma di concerti tra Colico, Gravedona, l’Abbazia di Piona, Varenna, Bellano e Morbegno.

Come ogni estate, nella magica cornice del Lago di Como, musicisti di fama internazionale danno vita a momenti musicali di grande fascino. Non si tratta di semplici concerti ma di occasioni di incontro, per proporre un modo nuovo e intimo di vivere la musica, riscoprendo, attraverso l’ascolto, luoghi meravigliosi tra natura, arte e storia.

Il Festival Musica sull’Acqua vede esibirsi alcuni tra i più importanti musicisti italiani e internazionali, che si incontrano in questo luogo pieno di fascino per realizzare un programma che coinvolge il pubblico in momenti indimenticabili.

Vai alla galleria e vedi il programma nella locandina.

I biglietti si acquistano online, per tutti dettagli clicca qui.

Per info tel. +39 350 529 5856 oppure scrivi a info@festivalmusicasullacqua.org.

Contatti

Indirizzo: Colico, LC, Italia

Telefono: +39 350 529 5856

Email: info@festivalmusicasullacqua.org

Date: Da 04/07/2021 a 18/07/2021

Prezzo: Biglietti in vendita online

Sito: www.festivalmusicasullacqua.org

Facebook: festivalmusicasullacqua

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...