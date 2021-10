Il Festival della Lingua Italiana #leparolevalgono

Orario non disponibile

“#leparolevalgono Festival della lingua italiana” è l’appuntamento annuale ideato dalla Fondazione Treccani Cultura per presentare i temi più rilevanti della costante ricerca di Treccani sulla lingua italiana, sia nei suoi specifici aspetti linguistici e lessicografici, sia come specchio dei cambiamenti sociali e civili del mondo contemporaneo, prestando sempre particolare attenzione al valore delle parole come mezzo di espressione, di ragionamento, di condivisione e di sincero, rispettoso e costruttivo confronto tra diverse posizioni.

La seconda edizione del Festival, che si terrà dall’8 al 10 ottobre 2021 a Lecco (luogo manzoniano per eccellenza e già sede di iniziative Treccani all’interno delle manifestazioni in onore dell’autore dei Promessi sposi), propone incontri tematici, spettacoli e laboratori didattici. Il tema portante di questa edizione, la libertà, intesa come facoltà di pensare, di operare, di scegliere a proprio talento, in modo autonomo, sarà raccontato attraverso tre parole chiave, a cui saranno dedicate le tre giornate del Festival: viaggio, spazio e tempo.

Nell’edizione 2021 si rinnova l’appuntamento con le attività didattiche che, per la prima volta, si estendono anche alle scuole primarie. Questi nuovi laboratori didattici si concentreranno sul linguaggio dei podcast, grazie al coinvolgimento degli attori che hanno realizzato per Treccani il podcast “Misteri e Cattivoni”, dedicato ad aspetti curiosi di Storia e Scienza. Alle scuole secondarie superiori saranno invece dedicati l’analisi della mappa linguistica della parola del giorno (con Luca Serianni e Giuseppe Patota), il laboratorio sull’illustrazione (con Lorenzo Terranera) e quello sul pensiero sui futuri (con Treccani Scuola, la piattaforma per la didattica digitale di Treccani).

Rivolto a ragazze e ragazzi è poi “Le parole delle canzoni”, un ciclo di incontri con cui Treccani si propone di raccontare l’evoluzione della lingua della musica italiana attraverso i testi di cantautori e rapper (Francesco Bianconi e Murubutu) in dialogo con scrittori (Aurelio Picca e Paolo di Paolo).

Ad animare gli incontri tematici e gli spettacoli serali saranno presenti, fra gli altri, Francesco Bianconi, Frida Bollani, Sandro Cappelletto, Gino Castaldo, Paolo Di Paolo, Ilaria Gaspari, Andrea Moro, Murubutu, Giuseppe Patota, Aurelio Picca, Christian Raimo, Carlo Ratti, Giacomo Rizzolatti, Fabio Rossi, Fabio Ruggiano, Luca Serianni e Lorenzo Terranera.

In continuità con il contributo di Mimmo Paladino per la prima edizione del Festival, quest’anno il manifesto di “#leparolevalgono Festival della lingua italiana” è stato realizzato da Emilio Isgrò. Il lavoro del Maestro Isgrò raffigura un’Italia di api impollinatrici, in continuo movimento, metafora di una libertà feconda, fatta di incontri e di scambi, dove natura e cultura trovano un nuovo equilibrio.

Gli incontri e gli spettacoli del Festival saranno ad accesso gratuito previa prenotazione attraverso piattaforma digitale, fino all’esaurimento dei posti disponibili, e in diretta streaming.

Tutte le informazioni sul programma e sulle modalità di partecipazione sono disponibili all’indirizzo www.festivaltreccanidellalinguaitaliana.it.

8 ottobre, venerdì

La parola del giorno VIAGGIO

Inaugurazione 9:30-10:00

Laboratorio didattico – Scuole secondarie [ Palazzo delle Paure ]

10:00-11:00

La mappa linguistica della parola del giorno – Viaggio

Luca Serianni

Laboratorio didattico – Scuole primarie [ Palazzo delle Paure ]

11:00-12:00

Lingua e podcast

Misteri e Cattivoni: Francesco Picciotti, Simona Oppedisano e Marco Ceccotti

Laboratorio didattico – Scuole secondarie [ Palazzo delle Paure ]

12:00-13:00

I linguaggi del futuro

Laboratorio pratico di pensiero sui futuri a cura di Treccani Scuola

Corso di formazione per gli insegnanti [ Palazzo delle Paure ]

14:30-16:30

Viaggio nella grammatica, la grammatica di viaggio: da dove viene e dove va la didattica dell’italiano Fabio Rossi e Fabio Ruggiano, Giunti TVP

Incontri

17:00-18:00

Il viaggio nel verbo essere [ Palazzo delle Paure ]

Andrea Moro

19:00-20:00

Il viaggio di Mozart in Italia [ Teatro Cenacolo Francescano ]

Sandro Cappelletto con docenti e studenti del Liceo Scientifico e Musicale “G.B. Grassi”

21:00-22:00

Lezioni di musica: un viaggio nelle canzoni di viaggio [ Teatro Cenacolo Francescano ]

Gino Castaldo

9 ottobre, sabato

La parola del giorno SPAZIO

Laboratorio didattico – Scuole secondarie [ Palazzo delle Paure ]

10:00-11:00

La mappa linguistica della parola del giorno – Spazio

Giuseppe Patota

Laboratorio didattico – Scuole secondarie [ Palazzo delle Paure ]

11:00-12:00

Raccontare storie a disegni Lorenzo Terranera

Laboratorio didattico – Scuole secondarie [ Palazzo delle Paure ]

12:00-13:00

I linguaggi del futuro

Laboratorio pratico di pensiero sui futuri a cura di Treccani Scuola

Corso di formazione per gli insegnanti [ Palazzo delle Paure ]

14:30-16:30

Lo spazio della grammatica: lo studio della lingua all’interno del curricolo scolastico

Fabio Rossi e Fabio Ruggiano, Giunti TVP

Incontri

17:00-18:00

Lo spazio pubblico [ Palazzo delle Paure ]

Carlo Ratti e Christian Raimo - Sara Marzullo

18:00-19:00

Lo spazio delle emozioni [ Palazzo delle Paure ]

Giacomo Rizzolatti e Ilaria Gaspari - Paolo Pecere

21:00-22:30

CONCERTO [ Teatro Cenacolo Francescano ]

Frida Bollan

10 ottobre, domenica

La parola del giorno TEMPO

Incontro

12:00-13:30

Le parole delle canzoni dal vivo [ OTO Lab ]

Francesco Bianconi e Aurelio Picca

Incontri

16:00-17:00

La mappa linguistica della parola del giorno – Tempo [ Palazzo delle Paure ]

Giuseppe Patota

17:30-18:30

Le parole delle canzoni dal vivo [ OTO Lab ]

Murubutu e Paolo di Paolo

18:30-19:30

Registrazione Radio 3 La lingua batte [ OTO Lab ]

Francesco Bianconi, Murubutu, Paolo di Paolo e Giuseppe Patota

Aperitivo di chiusur