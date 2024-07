Classica parte quest’anno da dove si era fermata nella precedente edizione, ovvero dal CELLOFest, una serie di eventi dedicati al violoncello, guardato e vissuto in molteplici sfaccettature. Un programma che si articola con diversi appuntamenti in un’allargata varietà di autori e proposte, dai concerti con l’ensemble di CELLOFest ai concerti solistici, con la presenza di violoncellisti affermati accanto a giovani talenti dello strumento, dalle masterclass e laboratori agli speciali approfondimenti del repertorio per violoncello.

Un modo nuovo di guardare a questo strumento, voce "umana" strumentale, dal timbro inimitabile. Nella pluralità dei compositori e delle pagine eseguite, particolare attenzione sarà dedicata alle partiture di Johann Sebastian Bach, autore delle celeberrime sei Suites per violoncello, tra le composizioni più amate del repertorio musicale classico. Rimaste a lungo sconosciute dopo la loro composizione, sono poi entrate nei capitoli cardine della storia della musica; tra le più note e virtuosistiche opere scritte per violoncello, continuano ad affascinare il pubblico di tutto il mondo.

Un capolavoro che non smette di rilasciare il suo mistero e i suoi bagliori e attraverso il quale Bach conduce l’ascoltatore in un viaggio musicale che si snoda dalla gioia alla tragedia per concludersi poi con l’emozione del trionfo. Oltre alle pagine del genio di Eisenach, nel corso dei diversi appuntamenti saranno eseguiti lavori di Saverio Mercadante, Giuseppe Verdi, Dall’Abaco, Max Reger e altri, in un coinvolgente crocevia di mondi creativi e spunti artistici.

La rassegna disegna un singolare itinerario sulla sponda lecchese del Lago di Como, consentendo di scoprire luoghi particolari e poco conosciuti e piccole frazioni un po' nascoste, in un percorso di sorprese storiche e paesaggistiche.

Roccaforte di questo Festival dedicato al violoncello è la cittadina di Perledo, inerpicata in alto, a picco sul lago, con panorami mozzafiato, che porterà i propri turisti, così come i propri residenti, in giro per scenari come quello della Chiesa di San Martino, della Chiesa di San Lorenzo di Regoledo e della Chiesa di Santa Maria Nascente di Gittana.

Si potrà scoprire anche la Frazione di Ortanella ad Esino Lario, comune sulle pendici nordorientali della Grigna e il cui territorio comunale è interamente compreso nel Parco Regionale della Grigna Settentrionale. Nella suggestiva frazione di Ortanella, con vista sul ramo orientale del Lario, il prossimo 4 agosto il CELLOFest Ensemble si esibirà in un parco che diventa palcoscenico naturale per i musicisti, in un suggestivo contesto panoramico, per un evento dove si combinano l’emozione della musica e la bellezza del paesaggio. L’appuntamento è realizzato in collaborazione con il Comune di Esino Lario, l’Associazione Amici del Museo delle Grigne ODV e CAI Club Alpino Italiano.

L’inaugurazione del Festival è giovedì 18 luglio nella storica Chiesa di San Martino a Perledo. Protagonista della serata di apertura è il CELLOFest Ensemble con i violoncellisti Andrea Stringhetti, Simone Stefanello, Roberta Selva, Daniele Scalabrì, impegnati in un impaginato che prevede brani di J.S. Bach, J. Werner (Elegia per 4 celli), S. Mercadante (la poesia) e F. Lachner (Sérénade) per concludersi poi con il celebre Preludio da La traviata di Giuseppe Verdi.

Il CelloFest Ensemble è protagonista anche del secondo appuntamento, domenica 4 agosto a Esino Lario nella Frazione di Ortanella.

Si prosegue domenica 11 agosto nella Chiesa di San Lorenzo di Regoledo a Perledo con l’esibizione solistica di Camilla Patria, violoncellista diplomata con lode al Conservatorio di Torino, vincitrice di concorsi e con all’attivo numerose collaborazioni con diverse orchestre. Per l’occasione Camilla Patria si cimenterà in pagine di J.S. Bach e Giuseppe Maria Dall’Abaco. Domenica 18 agosto, sempre a Perledo ma nella Chiesa di Santa Maria Nascente di Gittana, sarà invece in scena Daniele Bogni, musicista dalla lunga attività concertistica, sia come solista che come camerista, con esibizioni in importanti sale da concerto in tutto il mondo, titolare della Cattedra di Violoncello presso il Conservatorio G. Verdi di Como. Oltre a pagine di J.S. Bach, compositore che guida la programmazione artistica di Cello Fest, il concerto vede in scaletta pagine di Giuseppe Maria Dall’Abaco (Capriccio Sesto) e Max Reger (Suite n.2 in Re minore op. 131).

Calendario eventi:

Giovedì 18 luglio 2024, ore 20.30

PERLEDO, Chiesa di San Martino

CELLOFest Ensemble

Musiche di J.S. Bach, G.J. Werner, S. Mercadante, F. Lachner, G. Verdi

Domenica 4 agosto 2024, ore 17

ESINO LARIO, Frazione di Ortanella

CELLOFest Ensemble

Musiche di J.S. Bach, S. Mercadante, G. Verdi

Domenica 11 agosto 2024, ore 20.30

PERLEDO, Chiesa di San Lorenzo di Regoledo

Camilla Patria, violoncello

Musiche di J.S. Bach e G.M. Dall'Abaco

Domenica 18 agosto 2024, ore 20.30

PERLEDO, Chiesa di Santa Maria Nascente di Gittana

Daniele Bogni, violoncello solo

Musiche di J.S.Bach, G.M. Dall'Abaco, M. Reger

Ci saranno poi eventi anche a Varenna, a Dervio, a Lecco, insieme ad altre municipalità del lecchese, con date in via di definizione.

CELLOFest è un progetto realizzato con il contributo della Fondazione Comunitaria del Lecchese e in collaborazione con i Comuni del Lario.

CONTATTI

Segreteria organizzativa

Tel. (+39) 333 2512677

Per informazioni www.cellofest.it

www.leccoclassica.it