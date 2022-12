Fiaccolate dell'Antivigilia di Natale

Prezzo non disponibile

Antivigilia e Vigilia di Natale, tempo di fiaccolate nel Lecchese. Tante quelle che abbiamo racchiuso in questo articolo. Altre ce ne potete segnalare all'indirizzo redazione@leccotoday.it.

Giovedì 22 dicembre

Bongio (Ballabio) - Appuntamento organizzato dalla sottosezione del Cai di Ballabio in collaborazione con il Gruppo Alpini Ballabio, Protezione Civile e Vous de la Valgranda, che, alle 18.45, partirà con i partecipanti da piazza Hilion in direzione parco della Grignetta. Qui sarà servito il rinfresco e si terrà lo scambio di auguri natalizi.

Venerdì 23 dicembre

Si sale in montagna in vari comuni della Provincia.

Monte Barro - Il Gruppo Alpini Gruppo Podisti Libertà di Galbiate, il Gruppo Escursionistico Libertà di Galbiate e il Parco del Monte Barro aspettano i partecipanti alle ore 19 per la Santa Messa presso la Chiesetta del Monte Barro, poi, alle 19.40, partirà la fiaccolata verso la vetta. All'Eremo la busecca in compagnia.

San Martino - Il Gruppo Ana del Monte Medale Rancio e Laorca si ritroverà presso la sede di via Quarto alle 20 e da lì raggiungerà la cappelletta del San Martino per la Santa Messa (21).

Rovinata - Il Gruppo Alpini Monte Resegone organizza la fiaccolata alla Rovinata. Partenza alle 20.30 dalla piazza della Chiesa di Belledo, oppure alle 20.45 dalla piazza Chiesa di Germanedo: si raggiunge il Santuario della Rovinata per il ringraziamento. Al termine, scambio di auguri, vin brulé, panettone, trippa e polenta taragna.

Camposecco - Il Gruppo Alpini Chiuso e Maggianico porterà le persone al rifugio sul Magnodeno: partenza alle 18.30 e arrivo in vetta, dove si mangerà la trippa.

Vercurago - Appuntamento alle ore 20.30 per la Fiaccolata organizzata dal Gruppo Alpini Vercuraghesi. Destinazione sarà la cappelletta degli Alpini, dove si terrà la Santa Messa.

Cornizzolo - In scena la 21esima fiaccolata organizzata dalla SEC di Civate, dal Gruppo Alpini locale e dal Gruppo Alpini di Canzo. Si parte da Terz'Alpe, via del Pozzo (Civate), vvia Manzoni (Suello), Monte Presora (Eupilio) per la messa delle ore 20. Al termine, trippa e vin brulè al Rifugio Maria Consigliere.

Moregallo - Tradizionale fiaccolata lungo la Cresta OSA, illuminata per l'occasione. Si sale dalla via Osa (III/IV grado) dalle 17.30 o dai sentieri che conducono alla Madonna. In cima salamelle, thè e vin brulè.

San Tomaso - Apertura del ristoro di San Tomaso per la trippa dalle 19: necessaria la prenotazione.

Corno Rat - Tradizionale fiaccolata organizzata dai tecnici del Soccorso Alpino della Stazione del Triangolo Lariano. Illuminato l'itinerario della ferrata del 30esimo OSA, percorribile in autonomia dalle ore 19. Obbligatoria l'attrezzatura di sicurezza, oltre alla lampada frontale.

Pescate - Tradizionale fiaccolata a San Michele, organizzata dal Gruppo Alpini. Ritrovo fissato alle ore 20, partenza prevista mezz'ora più tardi: si sale dal sentiero della via Crucis, trippa in baita all'arrivo. Prenotazione obbligatoria (331 7844489) per la trippa, ricavato al Nespolo di Airuno.

Manavello - A Mandello del Lario, a caura degli Amici di Luzzeno, appuntamento alle ore 19.30 presso il Bar Simone di Rongio. Ai partecipanti sarà consegnata una lampada a led in prestito. In vetta thè, vin brulè e panettone per tutti.

Pian Sciresa - Camminata notturna verso la baita della piana, con ritrovo alle ore 19.15. in piazza Garibaldi a Malgrate per il ritiro delle fiaccole. Partenza ore 19.30, costo iscrizione cinque euro, all'arrivo the caldo, trippata e santa messa. www.comune.malgrate.lc.it

Annullata - Monte Barro - Questa volta non andrà in scena il tradizionale appuntamento in partenza da Valmadrera, presso la Baita Vinargino, organizzato dagli Alpini, che hanno organizzato la cena con trippa e vin brulè presso la loro sede. valmadrera.lecco@ana.it.