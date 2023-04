Torna la Fiiera di Castello. La partecipata manifestazione che si tiene nel popoloso rione di Castello sopra Lecco, giunta alla 32esima edizione, si aprirà venerdì 19 maggio e si chiuderà, come da tradizione, dieci giorni dopo (28 maggio). Il programma non è ancora stato annunciato, ma non cambia la location: appuntamento all'oratorio di via Antonio Fogazzaro.

“Per una buona organizzazione sono sempre necessari molti volontari, ne mancano ancora alcuni. Chiunque volesse aiutarci, segnalandosi in segreteria parrocchiale, sarà ben accolto. Dal 13 aprile all’11 maggio, si raccoglieranno i premi per la pesca: martedì e giovedì dalle ore 9.30 alle 11 e dalle 14.30 alle 16”, fa sapere il comitato organizzatore.

Il successo del 2022

Domenica 29 maggio 2022 si è conclusa la 31esima edizione della tradizionale manifestazione, messa in piedi a tre anni di distanza dall'ultima volta: “Il gruppo dei volontari che l’ha resa possibile è rimasto piacevolmente stupito dall’ottima accoglienza riservata alla kermesse. La voglia di ritrovarsi, di mangiare qualcosa, di fare quattro salti è stata fortissima e ha reso questa edizione, peraltro solo sfiorata dal maltempo, un autentico successo”, spiegano gli organizzatori.

“Dobbiamo ringraziare di cuore il gruppo dei volontari - aggiunge Agostino Riva, che ha coordinato il centinaio di persone che hanno dedicato il loro tempo e le loro energie alla realizzazione della Fiera -. Un gruppo che ha visto presenti in modo trasversale tutte le età, dai giovanissimi agli ottuagenari che insieme hanno lavorato e reso possibile gli eventi, a partire dalla installazione delle strutture, alle cucine, la pizzeria, la pesca di beneficenza, il bar, il torneo di burraco, la tombolata”. Come sempre il clou si è avuto con la serata di giovedì 26 maggio e la serata con la polenta taragna degli Alpini di Castello, dove la Fiera è stata presa letteralmente d’assalto, “ma anche le altre serate hanno visto presenze importanti che hanno potuto assaggiare i diversi menu proposti”.

Famiglie, giovani, bambini (attratti dai gonfiabili) hanno affollato gli spazi e la tensostruttura montata per l’occasione negli spazi dell’oratorio e del campo di calcio: “Un momento di condivisione che ha letteralmente rianimato il rione facendolo tornare ai momenti pre pandemia”, le parole soddisfatte di don Mario Fumagalli, parroco della parrocchia di Castello.