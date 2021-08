Si farà la Fiera di San Rocco a Mandello del Lario. A renderlo noto è stato il sindaco locale Riccardo Fasoli:

“È giunto un chiarimento governativo sull'accesso alle fiere e alle sagre”, ha premesso.

Fasoli è poi entrato nel merito della normativa: “Nel caso in cui tali eventi si svolgano all’aperto in spazi privi di specifici e univoci varchi di accesso, come, ad esempio, nelle piazze e vie pubbliche, gli organizzatori (pubblici o privati) si limitano a informare il pubblico, con apposita segnaletica, dell’esistenza dell’obbligo della certificazione verde Covid-19 per accedere alla fiera o sagra in questione. In caso di controlli a campione, sarà sanzionabile soltanto il soggetto privo di certificazione e non anche gli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi. A seguito di questa indicazione stiamo provvedendo a, in questi pochi giorni, le pratiche necessarie per permettere la realizzazione dell'evento”.

È stata quindi ripristinata la fiera di San Rocco, prevista per lunedì 16 agosto in zona lago.

“Ringrazio fin da subito Polizia Locale, Ufficio tecnico e Ufficio commercio che in questi due giorni faranno tutto il necessario per organizzare l'evento”.

