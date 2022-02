Fiera di Sant'Apollonia 2022

La Fiera di Sant'Apollonia torna ad appassionare i visitatori e gli abitanti di Abbadia Lariana. Dopo la pausa imposta dal covid lo scorso anno, l'appuntamento è per domenica 6 febbraio 2022 sul lungolago. Sciolte le ultime riserve nella riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza svoltosi nella giornata di mercoledì in Prefettura a Lecco.

La fiera con le tradizionali bancarelle si terrà in via Lungolago. Verranno chiusi gli accessi pedonali secondari al lungolago e la passerella del Conventino; si potrà accedere a via Lungolago solo scendendo dal Municipio e proseguire in un'unica direzione, quella del Parco di Chiesa Rotta.

Il programma

Ore 9 Apertura fiera

Ore 10.30 Messa solenne alla Chiesa di San Lorenzo

Ore 15.30 Vespri

Ore 10-13; 14-16 Visite guidate al Civico Museo Setificio Monti

Cucina d'asporto

Sarà garantito il servizio di cucina d'asporto al giardino della casa parrocchiale per sabato 5 febbraio a cena (trippa) e per il pranzo (trippa, polenta e cotechino) di domenica 6 febbraio. Il numero per prenotare (solo attraverso chiamate) è il seguente: 338 8728502.