406° Ul Feron de Ugionn

Ul Feron de Ugionn 2021, detto di Sant’Andrea, dal 22 al 25 ottobre.

I mestèe di temp indrèe

Venerdì 22 ottobre:

19 - Apertura ristorante

12.15 - Benedizione presso la Tensostruttura

12.30 - Pranzo della tradizione

19.00 - Apertura ristorante

10.00 - Inaugurazione Fiera

Per tutto il giorno stand espositivi enogastronomici e bancarelle

12.00 e 19.00 - Apertura ristorante

10.00 - Apertura Fiera, stand espositivi e bancarelle

12.00 - Apertura ristorante

19.00 - Cena e premiazione degli allevatori

Per accedere al ristorante obbligo di green pass e mascherina.

Prenotazione obbligatoria con sms o messaggio WhatsApp ai numeri: 347 6976948 - 346 3572134.

Per tutta la manifestazione nella tensostruttura in via Roma: trippa, panini, cazoeula con possibilità del servizio d'asporto.

