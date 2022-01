Rassegna di film d'autore al Jolly di Olginate

Torna al Jolly la rassegna “cinema d’autore”, con una novità! A partire da giovedì 20 gennaio il cinema teatro Jolly di Olginate offrirà al pubblico una nuova serie di film “d’autore” composta da 6 pellicole. Alla tradizionale replica del lunedì sera successivo però si aggiunge da quest’anno in via sperimentale la proiezione pomeridiana delle ore 15.00.

Si parte con "West side story"

Ad inaugurare la rassegna sarà il film West side story, seguito poi da "E’ stata la mano di Dio", Cry Macho, L’arminuta, Nowhere special per concludere il 24 e 28 febbraio con Supereroi. "Una novità destinata ad attirare un nuovo target di pubblico che lo staff del Jolly ha voluto implementare seppure nella fase delicata in cui oggi ancora ci troviamo - spiega Mattia Motrandi a nome dei volontari - A questo proposito ricordiamo che per accedere alla sala è necessario avere il Green pass rafforzato e la mascherina FFP2".

Spazio anche al teatro, con i "Big" e non solo"

Nel frattempo continuano anche le numerose iniziative del week-end con una programmazione sempre densa e variegata. Oltre ai film nei prossimi giorni ci sarà spazio anche per il teatro. Ospite di venerdì 21 gennaio sarà il celebre Enrico Bertolino a cui seguiranno, sabato sera, i Barabba’s Clown per uno spettacolo adatto a tutte le età a ingresso gratuito offerto dalla Parrocchia in occasione della festa patronale di Sant’Agnese. Sul sito internet del cinema, www.cinemateatrojolly.it, sono poi ancora disponibili anche i biglietti per lo show di Enzo Iacchetti previsto per sabato 5 febbraio 2022.