"C'mon C'mon" al Nuovo Aquilone

Al cinema Nuovo Aquilone di Lecco viene proiettato C'mon C'mon, l’ultima opera di Mike Mills. Il film è interpretato dal Premio Oscar Joaquin Phoenix che ricopre il ruolo di un giornalista radiofonico che viaggia per il paese intervistando molti bambini. I giorni di proiezione di C'mon C’mon: da giovedì 7 aprile a domenica 10 alle ore 21.00. Domenica proiezione anche alle 17.30.

La trama

Johnny - Joaquin Phoenix - è un giornalista radiofonico molto preso da un progetto di lavoro che lo porta in giro per l’America a intervistare i bambini sul futuro incerto del nostro mondo. Sua sorella Viv gli chiede di badare a suo figlio di 8 anni Jesse, mentre lei si occupa del padre del bambino, che ha problemi mentali. Johnny si trova a legare con il nipote in una maniera che mai avrebbe previsto, portandolo con sé in un viaggio da Los Angeles a New York e New Orleans.

I Biglietti

I biglietti di "C'mon C’mon" si possono acquistare in sala il giorno della proiezione oppure online al seguente indirizzo: https://www.aquilonelecco.it/acquista-online/. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito https://www.aquilonelecco.it/ e lì ad iscriversi alla newsletter settimanale.