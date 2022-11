Al Nuovo Aquilone il film che celebra David Maria Turoldo

La proiezione de “Gli ultimi”, di cui fece la regia padre David Maria Turoldo, è il modo in cui il Nuovo Aquilone celebra in sala i trent’anni dalla morte di questo grande uomo di fede che abitó anche a Lecco. Il film sarà sullo schermo del cinema di vicolo Canonica - a due passi dalla chiesa di San Nicolò - lunedì 7 novembre alle ore 21. Per l'occasione l'ingresso sarà gratuito.

La trama

Checo, figlio di poveri contadini del Friuli, è un ragazzo intelligente e sensibile ed ottiene a scuola ottimi risultati, ma contemporaneamente è isolato dai compagni che lo scherniscono chiamandolo “spaventapasseri”. Il nomignolo ossessiona il ragazzo che comincia a girare per la campagna affascinato da questi spauracchi campestri (coi quali parla e finisce con l’identificarsi). Un giorno poi, spaventato dall’improvvisa rivelazione della morte, Checo sente ancora più il peso della propria solitudine e tenta la fuga: vuole andare a Venezia dove sogna di poter diventare pittore.

Tornato a casa egli attraversa ora con la famiglia un periodo tristissimo: la terra è sempre più avara, i contadini sono sull’orlo della disperazione. Deriso ancora una volta - e perché ha fame - Checo decide di ribellarsi alla sorte: distrugge lo spaventapasseri, liberandosi così dall’incubo della sua infanzia, e comincia a lavorare con gli uomini, da uomo.