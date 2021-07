Finaz, virtuoso chitarrista della bandabardò: sabato 10 luglio in concerto a Paderno d’Adda con il nuovo album

Annunciati i primi appuntamenti dal vivo per FINAZ, virtuoso chitarrista cofondatore della Bandabardò, a supporto del nuovo album “Cicatrici”, il suo terzo capitolo solista, uscito il 18 giugno per Rivertale Productions. L’artista sarà in concerto sabato 10 luglio a Paderno d’Adda (LC) presso Pintupi Open Air - Cascina Maria, biglietti d’ingresso disponibili sul circuito ufficiale Mailticket.

FINAZ sarà in tour in solo, porterà dal vivo le canzoni del nuovo progetto discografico senza dimenticare alcuni brani della sua lunga carriera e della Bandabardò, per un live set da non perdere. Il nuovo lavoro è anticipato da “Heart Of Stone” feat. Alex Ruiz di FINAZ, il primo singolo estratto, pubblicato da giorni da Rivertale Productions.

Il nuovo progetto discografico “Cicatrici” segue l’iper acustico Guitar Solo del 2012 e la ricerca elettronica applicata alla chitarra di GuitaRevolution (2016). Con questo nuovo lavoro il musicista toscano si concentra su ciò che maggiormente rappresenta storicamente la sua creatività: la composizione di vere e proprie canzoni e il “travestimento” della sua chitarra acustica per raggiungere sonorità fantasiose e incredibili.

Proprio per questo definisce questa nuova sfida come il disco della propria maturità solista.

Il singolo “Heart Of Stone” è un blues acido, molto roots: la dobro di Finaz ci immerge in un mantra ripetitivo e ipnotico su cui si muovono ammiccanti i cori e l’armonica del texano Alex Ruiz. Il musicista toscano torna con un nuovo brano dal sound minimale e un testo molto semplice e diretto, un grido dal profondo: perché mi sono innamorato di te che hai spremuto il mio amore, bruciato la mia anima e ridotto il mio cuore a una pietra?

Alex Ruiz milita nei Chingon di Robert Rodriguez e nella band tex-mex Del Castillo e vanta un sacco di collaborazioni cinematografiche come con il brano “Malaguena Salerosa”, presente anche in Kill Bill Vol.2.

Oltre che con Bandabardò e in solo, Finaz vanta collaborazioni in studio e live anche con noti artisti come Daniele Silvestri, Max Gazzé, Gipsy Kings, Dolcenera, Goran Bregovic, Carmen Consoli, Piero Pelù, Modena City Ramblers, David Sylvian, Michael Manring, Alex Britti, C.S.I., Paola Turci, Musica Nuda, Caparezza, Moni Ovadia, Franco Battiato, Orchestra di Piazza Vittorio, Roy Paci, Stefano Bollani, Tonino Carotone, Patty Pravo, Fausto Mesolella, Giobbe Covatta, Dario Fo, Roberto Fabbriciani, Tony Esposito, Bob Ezrin ecc…

“Finaz è tra i più grandi talenti che abbiamo in Italia ed è un orgoglio che la sua arte venga apprezzata così tanto anche all’estero” (Carmen Consoli)

“Finaz è un caro amico, compagno di mille avventure, grande musicista, straordinario chitarrista” (Max Gazzè)

Il Circolo Arci Pintupi di Verderio (LC) è tornato quest’anno, dopo il successo della prima edizione 2020, con il PINTUPI OPEN AIR, il festival di musica dal vivo che si terrà per tre weekend consecutivi, dal 9 al 24 luglio a Paderno d’Adda (LC) e che vive anche grazie al Patrocinio del Comune di Paderno d’Adda e il sostegno della Cooperativa Paso.

FINAZ

“Cicatrici” Tour 2021

Sabato 10 luglio - Pintupi Open Air c/o Cascina Maria - Paderno d’Adda (LC)

Ingresso 8 € + prev. su Mailticket

Opening: DIEGO POTRON

Apertura cancelli ore 19:30

Inizio concerti ore 20:30

