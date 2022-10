Un flash mob contro la violenza sulle donne

Un flash mob all'insegna della sensibilizzazione. In occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della Violenza sulle donne in programma il 25 novembre 2022, l'Assessorato alla Pari Opportunità del Comune di Mandello del Lario, in collaborazione con la scuola "Fattore Danza" diretta da Daniela Baj organizza un flash Mob dal titolo "Nemmeno con un fiore" che si terrà in piazza Leonardo da Vinci a partire dalle 18.30.

Oltre agli allievi della scuola potranno partecipare tutti: donne, uomini, ragazze, ragazzi, bambine e bambini. Per ogni tipo di informazione e per iscriversi è possibile contattare il numero 366 3340490.

L'insegnante fornirà tutte le istruzioni necessarie così come il tutorial della coreografia, che sarà comunque semplice e adatta a tutti. "Vi aspettiamo...più saremo e più sarà significativo, importante e divertente" spiega l'assessore mandellese Doriana Pachera.