Il sottosegretario Frassinetti in visita a Missaglia, Oggiono e Lecco 

Orario non disponibile

Quando Dal 03/02/2023 al 03/02/2023 solo domani Orario non disponibile

Il sottosegretario all’Istruzione e al Merito, onorevole Paola Frassinetti, venerdì 3 febbraio, sarà in provincia di Lecco in visita alla scuola primaria "La Traccia" a Missaglia e al plesso scolastico "Il Molinatto" di Oggiono. Presso il "Campus Molinatto" si svolgerà alle ore 11.30 un momento di confronto sul tema “oltre la scuola”. Insieme al sottosegretario, parteciperanno alla tavola rotonda Giacomo Zamperini, consigliere comunale di Lecco, candidato per Fratelli d'Italia alle prossime elezioni regionali (Regione Lombardia), Giampiero Redaelli, presidente nazionale Federazione Italiana Scuole Materne, Monica Riva, direttrice del “Campus Molinatto" e Gianni Menicatti, membro della Fondazione Don Giovanni Brandolese - Lecco fa scuola.

Nel pomeriggio il sottosegretario Frassinetti si recherà a Lecco per visitare la Scuola media "M. Kolbe" e l’”Istituto Maria Ausiliatrice".