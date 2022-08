Abbadia si prepara a vivere una giornata all'insegna del divertimento con tanta musica in un contesto naturale unico, in riva al lago e con ogni comfort per adulti e per i più piccoli. Sabato 27 agosto spazio al "Fresh Music Park" 10° anniversario.

In programma mercatino dell'usato e dell'artigianato, dalle 10 alle 19 (vestiti, vinili, arte in generale).

Lo spettacolo sarà suddiviso in due fasce orarie: al primo pomeriggio giocoleria per grandi e bambini, babydance. Nel tardo pomeriggio (tramonto) spettacolo di acrobazia con il fuoco.

In serata, fino alle 24, performance dei DJ'S Dimitri, Cristian Matrix, Matal, Dani P, Cristiano, Lorenzo Dotti, Aperol Sprint.