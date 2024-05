Fumetti e tramezzini, una golosa anteprima del Grrrigna Comics

Prezzo non disponibile

Sarà a Casargo, sabato 11 maggio nella vigna dell’azienda agricola IndoVino, la seconda tappa di avvicinamento al "GRRRigna Comics 2024". Dopo il successo lecchese con ospite Claudio Villa, celebre copertinista di Tex, il Festival Diffuso del Fumetto si sposta in Alta Valle accompagnato dal talento di Stefano ‘Ser’ Togni, fumettista bergamasco autore di un Trattato georomantico sulla Tecnica del tramezzino. Un autore originale, una location particolare, e diverse combinazioni di tramezzino da degustare. Sarà questo il format dell’evento, già sperimentato con successo lo scorso anno a Barzio.

"La buona riuscita dell’appuntamento nella primavera 2023, e i solleciti ricevuti da chi si è reso conto di essersi perso qualcosa di unico, ci hanno spinto a riproporre l’incontro con Togni e la sua lezione meditativo degustativa" - spiegano dall’associazione culturale La Fucina, che organizza il festival”. L’evento è stato così inserito nelle tappe di avvicinamento al GRRRigna Comics, che si terrà a Barzio, Cremeno e Pasturo dal 31 maggio al 2 giugno, e sarà l’occasione per presentare la seconda edizione al pubblico dell’Alta Valle.

"Ser è un fumettista apprezzato per la capacità di sperimentare strade nuove, e ci è sembrato perfetto il connubio con la vigna Indovino, simbolo di passione, pazienza e coraggio. Ciò è reso possibile ovviamente dalla grande disponibilità della famiglia Citterio, che curerà la preparazione dei tramezzini, abbinandoli per chi vorrà anche al vino della casa. Un grazie anche all’amministrazione comunale di Casargo che ha ben accolto l’iniziativa concedendo il patrocinio".

Il GRRRigna Comics - Festival diffuso del fumetto in Valsassina si terrà invece a fine mese e vedrà la partecipazione di fumettisti di fama, disegnatori, sceneggiatori ed editori da tutta Italia. Non mancheranno laboratori, occasioni di gioco, divertimento e musica.

In un contesto in cui la “nona arte” viene evocata in modo seriale, con la riproposizione del medesimo format e accostata ad altri settori dell’intrattenimento, il GRRRigna Comics esprime la volontà di rimettere al centro il fumetto e valorizzare le persone professionalmente coinvolte offrendo momenti di incontro ravvicinati con il pubblico.

Il festival - organizzato da La Fucina Associazione Culturale Aps - è quindi una proposta innovativa che vuole restituire il ruolo culturale che il fumetto nei decenni ha assunto ma che negli ultimi anni ha lasciato il passo alla semplicistica visione di opera di intrattenimento. Il programma della seconda edizione verrà svelato presto ma la locandina è già un indizio di ciò che attende gli appassionati. L’illustrazione è infatti realizzata da Stefano Turconi, appositamente per il festival di cui sarà uno dei protagonisti.