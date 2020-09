Presentazione "Fuori dal comune"

Elisa Serafini presenterà il suo libro “Fuori dal comune. Dietro le quinte della politica locale per capire il paese e costruire il futuro” sul Dalia, sede elettorale di Corrado Valsecchi primo cittadino, giovedì 17 settembre alle ore 18. Interverranno Corrado Valsecchi, candidato sindaco di Appello per Lecco, Luca Perego, coordinatore +E Lario e candidato al consiglio comunale in Appello per Lecco. Introdurrà i lavori Luca Maggioni, tesoriere +E Lario.