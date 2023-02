Fuoritraccia a Brivio con "Preghiera del mattino"

La stagione di Fuoritraccia approda a Brivio presso l’azienda agricola Amici Cavalli dove verrà proposto lo spettacolo con cena "Preghiera del mattino" di Valentina Diana con Silvia Lodi per la regia di Giuseppe Semeraro (una produzione Principio Attivo Teatro). L'appuntamento è per sabato 4 febbraio alle ore 20. Fuoritraccia è una rassegna teatrale itinerante che dal 2013 organizza eventi in luoghi insoliti in Brianza proponendo il consueto connubio di spettacolo seguito da un rinfresco, offre un momento fondamentale di confronto e di incontro tra spettatori e artisti.

Preghiera del mattino

Preghiera del mattino - della compagnia riconosciuta a livello nazionale e internazionale Principio Attivo Teatro - racconta con profondità e ironia la condizione femminile nell’Antico Testamento, con un chiaro rimando all'oggi e al lungo cammino ancora da fare in merito alla parità di genere. La drammaturga Valentina Diana snoda il testo in cinque quadri, ognuno dei quali dedicato a un diverso personaggio femminile. In scena, grazie a veloci cambi d’abito e grande maestria d’attrice, Silvia Lodi dona corpo e voce a queste figure così diverse.

La donna nell'Antico testamento spesso non ha neppure un nome e spesso subisce torti o violenze che vengono riferiti senza soffermarcisi troppo, come fatti accessori o inevitabili. "Abbiamo consapevolmente scelto pochissimi elementi scenici facendo del corpo e della voce dell'attrice il luogo vero dove il teatro accade - commenta Giuseppe Semeraro - Questo lavoro per me è una preghiera laica, un teatro che cerca nella preghiera la forma della sua verità".

Principio Attivo Teatro

Principio Attivo Teatro nasce nel 2007 e raccoglie al suo interno un gruppo di persone e artisti impegnate da vent’anni in ambito teatrale. Gli attori del gruppo, provenienti da esperienze diverse, hanno una formazione professionale avanzata e oltre ad operare da diversi anni sul territorio di Lecce e del Salento, collaborano con diverse e importanti compagnie presenti sulla scena nazionale e internazionale. Principio Attivo Teatro ha partecipato ad importanti Festival ed Eventi sul territorio nazionale portando i suoi spettacoli nei più importanti teatri italiani.

Il Progetto Fuoritraccia

Fin dal principio il progetto Fuoritraccia ha come comune denominatore della propria attività il teatro e lo spettacolo nei luoghi non teatrali, luoghi inconsueti dove sperimentare nuove forme di collaborazione e di incontro tra diversi linguaggi artistici e tra operatori, artisti e pubblico. Le finalità della sua attività sono diffondere la cultura e l’amore per il teatro, coinvolgere nuovo pubblico, far incontrare le persone, aprire dialoghi e far nascere collaborazioni.

Il progetto Fuoritraccia collabora con attori, musicisti, danzatori, performer, registi, videomaker, drammaturghi, e con personalità del mondo dell'arte e della cultura per svolgere le sue attività e cerca sintonie con altre realtà sul territorio per rendere più incisivi, strutturati ed efficaci i suoi interventi. Dal 2013 organizza una vera e propria stagione itinerante indipendente di teatro domestico nelle case private e in luoghi non teatrali della Brianza comasca, lecchese e monzese. Il suo lavoro nel territorio si contraddistingue nell’organizzare rassegne, festival, incontri, spettacoli e laboratori.

Info e biglietti

La spettacolo in programma sabato 4 a Brivio inizia alle ore 20.00, alla fine dello spettacolo ci sarà un rinfresco. Biglietti a 20 euro con tessera associativa valida per la stagione 2022/2023 (10 euro), 22 euro senza tessera. Biglietto a 15 euro per minori di 30 anni. La prenotazione è obbligatoria scrivendo alla seguente mail: tracciafuori@gmail.com lasciando nome cognome numero di telefono. Per informazioni: 349 1711747. Facebook: www.facebook.com/associazionefuoritraccia - Instagram: www.instagram.com/teatro.fuoritraccia