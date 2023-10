"Nun te regg più": Gabriele Cirilli a Lecco

Martedì 7 novembre alle 21 il cineteatro Palladium di via Fiumicella inaugura la prosa Blu della stagione teatrale del comune di Lecco 2023-2024 con uno spettacolo comico da non perdere. In scena "Nun te regg più" di Gabriele Cirilli, show nel quale l'attore si mette a nudo con grande ironia e racconta scene tratte dal suo quotidiano, parlando delle persone che fanno parte della sua vita. Lo spettacolo, ideato da Cirilli, con la regia di Valter Lupo e la produzione di "La Factory", la scuola di recitazione dell'attore ispirata al "Laboratorio di esercitazioni sceniche" di Gigi Proietti è la seconda data della turnee italiana del comico, che farà tappa anche a Trieste, Torino e Taranto.

L'accesso all'evento è disponibile dal 2 novembre tramite l'acquisto del biglietto o dei diversi abbonamenti di questa stagione teatrale disponibili a questo collegamento. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il servizio cultura e grandi eventi del Comune di Lecco al numero 0341 481140 o all'indirizzo teatro@comune.lecco.it,oppure consultando il sito https://teatrosocietalecco.it/.

Tante le situazioni e i personaggi che Gabriele Cirilli fa vivere in questo show, forte della grande abilità comunicativa dell'attore, che aiuta a riflettere su cosa significhi essere al passo con il tempo nonostante il tempo passi inesorabilmente. "Nun te regg più" è lo spettacolo della saggezza, in cui Gabriele non regge più i compromessi, le insoddisfazioni, le incertezze, le ingiustizie, i luoghi comuni, il falso perbenismo. L’opera di Cirilli è l’espressione della maturità artistica di un mattatore della risata che attraversa vari generi del teatro comico: dalla commedia degli equivoci al cabaret, passando per canzoni, monologhi e gag irresistibili.