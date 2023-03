Ad Airuno il live show di Gabriele Cirilli per Telethon

Continuano in provincia di Lecco le manifestazioni a favore della maratona Telethon, giunta alla 32° edizione nel nostro territorio. "Un appuntamento sicuramente molto sentito è quello che ufficializziamo proprio in questi giorni - fa sapere il portavoce di Telethon Lecco, Renato Milani - Si tratta del 'Gabriele Cirilli Live show' per Telethon. Gabriele Cirilli sarà infatti al teatro Smeraldo di Airuno sabato 6 maggio alle 21.00 con questo spettacolo dal vivo per raccogliere fondi a favore della ricerca contro le malattie genetiche".

Gabriele Cirilli è un volto notissimo e molto popolare della televisione come sono popolari le sue partecipazioni a varie edizioni di Zelig seguite da tantissime altre partecipazioni Tv. Non solo un comico ma anche cabarettista, attore, umorista e scrittore: sicuramente un personaggio completo a 360°. Attraverso la sua esibizione Gabriele Cirilli farà vivere tante situazioni e tanti personaggi, perché la sua forza è una grande capacità di comunicazione e la risata scaturisce vera e genuina, contagiando immancabilmente anche lo spettatore più scettico e serio.

"Prenotatevi per tempo per questa serata dedicata alla solidarietà e a Telethon - aggiunge Renato Milani - Sono 400 i posti disponibili ma è meglio affrettarsi, visto il successo di pubblico che riscuoterà questo appuntamento". Info: Renato telefono 349 7837200. Si sono, da poco, aperte le prevendite online sul sito www.nonsoloturismo.net oppure prevendite anche presso la biglietteria del teatro Smeraldo di Airuno dalle 14.30 alle 16.30 di ogni sabato pomeriggio.